Исследование выявило генетическую разнородность викингов

Вадим Карасев

Новое исследование показывает, что викинги представляли собой генетически разнообразную группу. Более того, в то время как некоторые из них были рождены викингами, другие переняли эту культуру. В частности, как отмечают авторы, темные волосы у них встречались чаще, чем среди современных датчан.

«Викинги были не только белокурыми скандинавами», — говорит профессор Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из Кембриджского и Копенгагенского университетов. Виллерслев и его коллеги из разных стран исследовали геномы 442 человек, живших в Европе между 2400 годом до н. э. и 1600 годом н. э., большинство останков относилось к «эпохе викингов» (750–1050 годы). Для сравнения использовались данные о геномах более тысячи древних людей других эпох и 3855 геномов современных людей.

Исследователи выявили два направления притока генов в Скандинавию в эпоху викингов: из Южной Европы и из Азии. Они также обнаружили, что скандинавы эпохи викингов не были однородной популяцией, а разделялись на три основные группы, между которыми не наблюдается большого смешения. Эти группы примерно соответствуют современным скандинавским странам: Дании, Швеции и Норвегии, — хотя викинги с юго-запада Швеции были генетически похожи на своих современников из Дании. Наибольшее генетическое разнообразие наблюдалось в прибрежных районах.

Дальнейший анализ подтвердил давнюю точку зрения, согласно которой большинство викингов в Англии прибыли из Дании, что отражено в географических названиях и исторических хрониках, в то время как в Балтийском регионе преобладали шведские викинги, а викинги из Норвегии отправлялись в Ирландию, Исландию, Гренландию и остров Мэн. Но среди найденных на территории России останков викингов были и люди датского происхождения.

Кроме того, два человека с Оркнейских островов, погребенные с мечами викингов, не имели скандинавского генетического происхождения. «Быть викингом — это не чисто этническое явление, это образ жизни, который вы можете принять независимо от того, скандинав вы или нет», — говорит Виллерслев, добавляя, что внешнее генетическое влияние как до, так и во время эпохи викингов может объяснить, почему генетические варианты, связанные с темным цветом волос, оказались относительно распространены среди викингов.

Работа опубликована в журнале Nature.