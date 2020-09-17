Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше от Ирана

Влада Некрасова

Тель-Авив предложит ОАЭ продвигать проект нефтепровода из Саудовской Аравии в Израиль. Одни будут зарабатывать на транзите, другие сократят транспортные расходы и снизят риски прохода через Ормузский пролив, который отчасти контролируется Ираном.

По данным источников израильского издания The Globes, в последние дни высокопоставленные лица из Минобороны и МИДа Израиля проводили совещания по проекту трубопровода из Саудовской Аравии в Израиль, откуда предлагается и отправлять ближневосточную нефть и дистилляты танкерами в Европу и США. Такой план принесет выгоду Израилю и будет более дешевым и безопасным вариантом для стран Персидского залива, чем танкерные перевозки через Ормузский пролив и дорогостоящий Суэцкий канал, отмечает израильское издание.

На днях Израиль и ОАЭ подписали мирное соглашение и оно позволяет осуществлять такие энергетические проекты. Предлагается использовать нефтепровод Ашкелон — Эйлат, который соединяет побережье Красного и Средиземного море. Его хотят расширить на 700 километров до НПЗ в Янбу в Саудовской Аравии. Этот город-порт на берегу Красного моря уже соединен нефтепроводами с районами добычи у берегов Персидского залива. «Трубопровод может пройти как по суше, так и под водой в Красном море, хотя, вполне возможно, и встретит противодействие со стороны защитников окружающей среды», — пишет The Globes. Издание отмечает, что Израиль может ежегодно зарабатывать на транзитных сборах несколько сот миллионов долларов.

То, что Израиль уже давно изучает идею строительства нефтепровода, косвенно подтверждает смена имени «Трубопроводной компании Эйлат Ашкелон» (EAPC). Теперь она называется «Трубопроводная компания Европа Азия» (также EAPC).

Большая часть нефти с Ближнего Востока транспортируют танкерами через Персидский залив в страны Азии, но поставки в Европу и Северную Америку по-прежнему велики. The Globes приводит мнение агентства S&P Global Platts, что план по строительству нефтепровода из Саудовской Аравии в Израиль может иметь смысл.

«Геополитические риски в Персидском заливе только увеличивают привлекательность проекта EAPC. А инциденты вокруг Ормузского пролива, через который проходит 20% поставок нефти на мировой рынок, только усиливают опасения нефтяной и судоходной отраслей о безопасности поставок», — говорил агентству заместитель управляющего EAPC по коммерции и маркетингу Эффи Милютин.