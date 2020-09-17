Яд австралийского жалящего дерева оказался похожим на токсины пауков и моллюсков

Вадим Карасев

Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили, что яд, который содержится в волосках австралийского жалящего дерева, удивительно близок токсинам пауков и моллюсков из рода конус.

Жалящее дерево (Dendrocnide moroides), известное также под местным названием гимпи-гимпи, широко распространено в тропических лесах на северо-востоке Австралии. Встречается оно также в Индонезии. Это небольшое деревце, высотой до трех метров. Оно часто первым вырастает на местах лесных пожаров или вырубок. Листья, ветви и даже плоды дерева покрыты волосками (трихомами) длиной около пяти миллиметров, которые при прикосновении выделяют мощный нейротоксин. «Трихомы выглядят как тонкие волоски, но на самом деле действуют как иглы для подкожных инъекций, которые вводят токсины при контакте с кожей», — говорит один из авторов работы Ирина Веттер (Irina Vetter).

Неосторожный человек или животное получает сильный химический ожог, боль от которого длится от нескольких часов до нескольких дней. Болевые ощущения в ослабленном виде возвращаются и позже, если прикасаться к пострадавшему участку кожи, смачивать или нагревать его. При вырубке зарослей жалящего дерева необходимо использовать респиратор, иначе волоски проникают в дыхательные пути и вызывают чихание, насморк, боль в горле и носовое кровотечение.

Один из пострадавших от жалящего дерева вспоминал: «Два или три дня боль была почти невыносимой. Я не мог ни работать, ни спать, потом еще две недели или около того была сильная боль. Жжение продолжалось два года и появлялось каждый раз, когда я принимал холодный душ. ...С этим ничто не сравнится, это в десять раз хуже всего остального».

Ранее в трихомах выявлялись такие вещества, как гистамин, ацетилхолин и муравьиная кислота, но они сами по себе не могли вызвать столь продолжительной боли. Команда из Института молекулярной биологии Университета Квинсленда обнаружила новое семейство токсинов, которые получили название гимпиетиды (gympietides) в честь жалящего дерева. Своей структурой эти вещества напоминают токсины пауков и ядовитых моллюсков-конусов и оказывают воздействие на те же рецепторы, что и токсины этих животных. По словам Ирины Веттер, продолжительная боль от воздействия жалящего дерева объясняется тем, что гимпиетиды изменяют натриевые каналы в сенсорных нейронах.

«Понимая, как действует этот токсин, мы надеемся обеспечить лучшее лечение тех, кого ужалило растение, облегчить или устранить боль, — говорит она. — Мы также, возможно, сможем использовать гимпиетиды в качестве основы для новых терапевтических средств для снятия боли».

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.