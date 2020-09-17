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Эксперимент в Италии как надежда на открытие границ Европы

Эксперимент в Италии как надежда на открытие границ Европы

Вторая волна коронавируса, пришедшая в Европу, снизила градус оптимизма в прогнозах экспертов. Европейскому рынку авиаперевозок предрекают дальнейшую стагнацию. В этой связи страны ЕС внимательно следят за экспериментом, который стартовал в Италии. Если он будет удачным, границы Евросоюза откроются быстрее.


РЕЙСОВ СТАНЕТ НА 6 МИЛЛИОНОВ МЕНЬШЕ

Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) пересмотрел проект сценариев развития воздушного движения в Европе до февраля 2021 года.

По оценкам аналитиков, в ближайшие полгода общее количество рейсов, ожидаемых в Европе, сократится на 55% относительно того же периода сезона 2019/2020. Рынок ЕС из-за государственных ограничений, несогласованного подхода, закрытых внешних границ и неопределенности в отношении COVID-19 недосчитается 6 млн. рейсов.

По состоянию на 13 сентября авиатрафик в ЕС уже снизился на 53% по сравнению с тем же периодом 2019 года, и это на 13% хуже, чем предполагали аналитики в конце апреля 2020 года.

По данным Евроконтроля, из-за закрытых границ глубина и количество бронирований рейсов европейских авиакомпаний в ближайшие несколько месяцев остаются на очень низком уровне. По этой причине, чтобы избежать убытков, авиакомпании будут не восстанавливать рейсы, а сокращать пропускную способность уже существующих маршрутов.

По оценке аналитиков Евроконтроля, по итогам 2020 года суммарный убыток  европейских перевозчиков составит 140 млрд евро. В конце апреля эксперты оценивали ущерб в 110 млрд евро.


В ИТАЛИИ СТАРТОВАЛ ИНТЕРЕСНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

По мнению европейской авиационной организации, ситуация может улучшиться, если правительства стран примут единые стандарты организации авиаперелетов с помощью согласованных критериев тестирования и критериев эпидемиологической оценки.  В этой связи в ЕС внимательно следят за экспериментом, который стартовал в Италии.

 На рейсах Alitalia на маршруте Рим-Милан все пассажиры проходят альтернативный молекулярный экспресс-тест на COVID-19. Результат становится известен уже в течение 15-30 минут. 

В этом случае есть гарантия, что на рейс будут допущены только здоровые пассажиры, а значит, в Рим и Милан, прилетят «свободные от коронавируса» путешественники.

Выбор этих двух городов связан как с их популярностью, так и логистикой. Рим - главная точка доступа для большинства туристов, путешествующих по стране. В регионе Лацио половина подтвержденных случаев коронавируса оказалась связана с иностранными туристами.

В перспективе пилотный проект с экспресс-тестированием будет распространен на более длинные маршруты – такие, как рейсы Рим-Нью-Йорк.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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