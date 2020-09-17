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Эмираты могут стать главным хитом зимнего сезона

Эмираты могут стать главным хитом зимнего сезона

В зимнем сезоне 2020-21 гг. ОАЭ могут стать самым популярным зарубежным туристическим направлением у путешественников. Участники рынка отмечают активный интерес к турам в Эмираты уже сейчас. Спрос тормозит только небольшая емкость перевозки и, как следствие, дорогие авиабилеты.

Открытие ОАЭ и Мальдивских островов для посещения туристами позволило выйти из режима ожидания нишевым профильным туроператорам, специализирующимся на этих направлениях.

Сложностей с возвратом к работе у игроков рынка не возникло, в том числе и с новыми правилами въезда в страну. По прилету в ОАЭ пассажиры из России сдают тест на COVID-19. «Его результаты готовы уже в течение 5-6 часов. За это время туристы успевают доехать до своих отелей и комфортно разместиться», – рассказывает гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Все прежние квоты в отелях у российских ТО продолжают действовать, отельеры предлагают скидки, а принимающие компании готовы работать с туристами в обычном режиме.

Учитывая ситуацию, местные принимающие компании оперативно провели подготовительную работу – обеспечено наличие средств гигиены в отелях и на трансфере, установлены пластиковые перегородки между пассажирами и водителями трансферов и т.д.

Сотрудники российских туроператоров в головных офисах также активно подключаются к работе после долгого затишья. К направлению ОАЭ в компаниях возвращаются как те, кто был вынужден не работать в период пандемии, так и те, кого временно «перебросили» на непрофильные направления.


ОАЭ ВЫХОДИТ В ТОП ПО СПРОСУ

Участники рынка отмечают ежедневный рост спроса на Эмираты после возобновления авиаперевозки между Москвой и Дубаем. Большинство бронирований пока приходится на ближайшие даты.

«Есть сдерживающий фактор. Понятно, что, когда распространяются слухи о «новых волнах», большинство бронирований приходится на ближайшие даты. Но уже есть и те, кто бронирует ноябрь-декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной», – говорит Дмитрий Арутюнов.

Интересно, что большую долю туристов, которые отправляются сейчас на отдых в ОАЭ, составляют те, кто не смог воспользоваться своими турами весной из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

«Бронирования туров в Эмираты очень хорошо растут, глубина продаж уже сейчас достигает Нового Года. Но многие хотят туры в ОАЭ прямо сейчас. Мы подсчитали, что лететь в ближайшие даты хотят до 30% туристов, чьи туры были перенесены», – отмечает Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel.

В «Арт-Тур» тоже говорят, что многие туристы готовы лететь на отдых «ближайшим возможным рейсом». «Но с каждым днем мы всё меньше занимаемся переоформлением и всё больше – оформлением новых бронирований», – говорит Дмитрий Арутюнов.

Участники рынка ожидают, что в зимнем сезоне ОАЭ станут основным пляжным направлением. Правда, при условии, что не произойдет позитивных перемен в Азии.

«Ожидаем, что ОАЭ традиционно будет одним из самых популярных направлений в осенне-зимнем сезоне. По причине множества закрытых направлений рассчитываем на повышенный спрос. Полагаем, что, как только будет больше информации по перевозке и анти-ковидным мерам, спрос и бронирования увеличатся. В планах – вернуться к прежним объемам и даже увеличить их», – рассказали в «Русском Экспрессе».


БИЛЕТЫ В ДУБАЙ БУДУТ ДОРОЖЕ

Другие опрошенные туроператоры также рассчитывают на сезон в нормальном режиме. Все говорят, что прошлогодних объемов по рынку, скорее всего, не будет – из-за дефицита рейсов, но, если не произойдет потрясений, ожидается ровный и высокий спрос.

К слову, именно дефицит авиаперевозки сейчас называется экспертами главным сдерживающим спрос фактором на направлении. Сейчас между Россией и ОАЭ выполняется всего 4 рейса в неделю: два – авиакомпанией «Аэрофлот», два – авиакомпанией «Эмирейтс».

«Аэрофлот» поставил на маршрут лайнер А330-300 (295 пассажиров), от «Эмирейтс» летал Boeing 777 (350-440 пассажиров).

С 16 сентября «Эмирейтс» увеличила емкость – в Москву полетели самолеты А 380 (около 500 кресел).

«Но даже учитывая это увеличение, объем перевозки в ОАЭ пока не отвечает требованиям рынка. Мы рассчитываем, что количество рейсов будет увеличено. По крайней мере, у «Аэрофлота» будет возможность нарастить свою обычную частоту – до семи рейсов в неделю. Также надеемся, что к ноябрю смогут увеличить объем перевозки и арабские авиакомпании», – говорит Артур Мурадян из Space Travel.

К слову, некоторые эксперты считают, что ассортимент эмиратских перевозчиков на направлении расширится уже этой осенью. Авиакомпания «Эмирейтс» освободила слот на маршруте Дубай – Санкт-Петербург.

По информации некоторых участников рынка, перевозчик сделал это для того, чтобы освободить слот для еще одной эмиратской авиакомпании – flydubai. Правда, точных дат новых рейсов пока нет.

Сейчас дефицит перевозки в Дубай (а этот авиаузел часто используется в качестве стыковочного для перелета по другим направлениям, включая Мальдивы) выливается в рост цен на авиабилеты.

И если цены на рейсы в Дубай значительно превышают аналогичные показатели прошлого года уже сейчас, на старте сезона, эксперты не исключают, что в дальнейшем билеты в Дубай не подешевеют. В Space Travel, например, прогнозируют, что в предстоящем сезоне билеты в Дубай будут на 30-40% дороже, чем в сезоне прошлого года.

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По материалам: atorus.ru

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