Энергетика комплексов: 5 простых способов повысить самооценку и полюбить себя

Вадим Карасев

От комплексов может страдать даже самый успешный, красивый и умный человек в мире. Для кого-то комплексы являются зыбучими песками, а для других — мотивацией к саморазвитию.

Комплексы очень опасны, потому что они формируют блоки и барьеры в сознании человека. От них необходимо избавляться, как бы тяжело это ни было. Достаточно победить даже один малейший страх или неуверенность, чтобы поверить в себя и встать на путь улучшения жизни.

Вы можете стать лучше

Например, человек комплексует по поводу того, что у него мало денег или нет второй половинки. Ему кажется, будто с ним что-то не так. В таком случае стоит заставлять себя двигаться вперед, а не сидеть без дела.

Большинство комплексов образуется из-за бездействия. Чтобы восстановить веру в себя и поверить в то, что всё можно изменить, можно посмотреть мотивирующие видео, интервью, почитать истории жизни людей, которые боялись чего-то, но затем раскрывались и превращались в тех, кем и должны были быть всю жизнь.

В случае комплексов по поводу своего одиночества нужно не сидеть сложа руки, а решать проблему — в первую очередь, знакомиться с новыми людьми, во вторую — изучать свое поведение, находить в нем изъяны, которые отталкивают окружающих, и исправлять их.

Думайте о своих сильных сторонах

Когда человек фокусируется только на своих недостатках, то его поглощает негативная энергия, которая отрицательно сказывается на удаче, успехах в работе и любви. Также из-за комплексов могут начаться проблемы со здоровьем.

Если мысленно переключиться на свои сильные стороны, то жизнь моментально станет лучше. Не думайте о прошлых ошибках, о своих недостатках. Если их нельзя исправить, их нужно просто игнорировать. Привычка к жалобам и негативу портит жизнь, разрушает энергетику.

Если кто-то не знает, что в нем может быть хорошего, стоит обратиться за помощью к близким людям. Они подскажут, какие черты характера или физиологические достоинства можно оценить и развить.

Полюбите жизнь

В основном от комплексов и страхов страдают люди, которые относятся к жизни равнодушно. Необходимо помнить, что она у нас одна. Слишком неразумно тратить ее на уныние и отрицательные мысли.

Просто взять и полюбить жизнь бывает очень непросто. В этом случае на пользу пойдут гормоны счастья, которые начнут активно вырабатываться, если вы начнёте делать физические упражнения, заниматься любимым делом, общаться с приятными людьми и так далее. Вскоре комплексы и страхи отойдут на второй план.

Нужно много двигаться, ведь человек создан для движения, для развития. Комплексы в основном появляются у тех, кто мало делает и много думает и копается в себе.

Перестаньте себя сравнивать с другими людьми

Каждый из нас уникален. Да, кто-то умнее, кто-то красивее. Но если постоянно сравнивать себя с окружающими, не хватит никаких нервов. По этой же причине лучше перестать общаться с теми, кто сравнивает вас с окружающими, унижает вас.

Необходимо помнить о том, что человеческие способности безграничны. Не бывает человека, у которого не было бы ни одного таланта. Возможно, вы просто пока не нашли свои сильные стороны. Если перестать общаться с токсичными людьми, можно существенно повысить самооценку и полюбить себя.

Любая ошибка — повод чему-то научиться

Многие комплексуют без повода. У большинства людей не получается что-то с первого раза, и поэтому они начинают думать, что они заурядны и никчемны. Например, кому-то хочется найти работу получше, но на первых трех собеседованиях ему отказывают. После этого можно утонуть в унынии, а можно продолжить путь с гордо поднятой головой.

Если что-то пошло наперекосяк, не стоит сдаваться. Нужно извлечь урок из непростой ситуации. Если пришлось сделать 99 шагов на пути к цели, не стоит разворачиваться назад: следующий шаг может стать финальным. Люди, которые верят в это, не страдают от комплексов или неуверенности. Они счастливы, потому что знают, что любая цель достижима. В жизни нет ничего невозможного — есть только недостаточное количество приложенных усилий.