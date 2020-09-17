Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО спокойная – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Эпидемиологическая ситуация в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования спокойная, серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Киберспорт и экология. Новые тренды в школьном образовании», посвященной презентации Министерством просвещения Российской Федерации и Российским движением школьников инновационных проектов «Кубок РДШ по киберспорту» и «Экодежурный по стране».

«Уже прошло больше двух недель с момента того как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет», - отметил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что мониторинг ситуации проводится ежедневно.

«На сегодняшний день на 17 сентября все школы, дошкольные учреждения, профессиональные образовательные организации открыты. Есть точечные случаи выявления коронавирусной инфекции – либо у взрослых, либо у школьников, но это единичные случаи. Никаких вспышек, массовых заболеваний нет», - добавил Сергей Кравцов.

Он напомнил школьникам о необходимости соблюдения мер, предписанных Рособрнадзором.

«Мы видим, что соблюдение этих мер гарантирует безопасность и здоровье ученикам, учителям и родителям учащихся», - добавил Сергей Кравцов.