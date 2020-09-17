Юрист оценил требование Польши выдать российских диспетчеров

Лидия Мартынова

Между Евросоюзом и Россией заключены соглашения об обмене данными, совместной работе силовиков и расследовании любых преступлений, так что теоретически Москва могла бы выдать Варшаве диспетчеров, которых там обвиняют в крушении самолёта польского президента Леха Качиньского. Но скорее всего РФ эти требования проигнорирует, заявил «Царьграду» юрист, член «Опоры России» Алексей Петропольский.

Накануне пресс-секретарь генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила, что ведомство обратилось в суд с ходатайством об аресте трёх диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения Ту-154М в 2010 году. Обвинения, которые были предъявлены россиянам, касаются «умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

По словам Петропольского, формально Россия могла бы выдать диспетчеров польской стороне. Но для начала она должна направить соответствующий запрос МВД РФ. «После чего наши должны, по соглашению между сторонами, также возбудить уголовное дело. Арестовать диспетчеров и либо их передать польской стороне, либо судить их на территории Российской Федерации», — пояснил он.

В то же время юрист отмечает, что если в России диспетчеров виновными не считает, то она может проигнорировать требования Польши. «И, скорее всего, так и будет», — подытожил эксперт.

Самолёт Ту-154М президента Польши Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. В авиакатастрофе погибли 88 пассажиров, в том числе другие высокопоставленные польские чиновники, и восемь членов экипажа. По версии Москвы, причиной крушения стала ошибка пилотов, который продолжил заходить на посадку в условиях отсутствия видимости, хотя диспетчеры призывали пилотов совершить экстренную посадку на запасном аэродроме.