Как избавиться от белокрылки?

Анастасия Иванова

Самый частый непрошенный гость на огороде – белокрылка. Насекомое поражает огурцы и капусту, помидоры, атакует плодовые деревья, особенно яблони. Белокрылка, если с ней не бороться, может оставить огородника без урожая.

Бороться с белокрылкой сложно, так как нельзя уничтожить этих насекомых за одну или две обработки. Если насекомые и личинки погибнут во время обработки, останутся кладки яиц. Поэтому важно проводить профилактику появления этого вредителя и своевременно проводить обработки.

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Борьба с помощью народных рецептов

Белокрылка очень прожорлива, и народные средства борьбы необходимо сочетать с другими способами борьбы, иначе это насекомое сведет к нулю все усилия огородника.

Можно использовать такие растения, как одуванчик, табак, тысячелистник и чеснок. Из этих растений готовятся настои, которыми опрыскивают огородные культуры и деревья.

Готовится настой очень просто: следует взять 100 г измельченного продукта и залить 1 л холодной воды. Через сутки настой будет готов. Им опрыскивают участок каждую неделю.





Химия против белокрылки

Хотя многие огородники категорически против применения химии на своем участке, все же готовые средства порой, очень эффективны против прожорливых насекомых.

Одно из популярных средств – это препарат Актара. Необходимо просто полить составом пораженное растение под корень. Препарат попадет в сок растения, которым и питается белокрылка, и это приведет к гибели вредителя.

Также часто применяют инсектицид Конфидор, которым опрыскивают пораженные культуры и грунт под ними.

Еще используют Актеллик, Фуфанон, Фитоверм, Амбуш и некоторые другие препараты.

Механические методы борьбы

Можно просто вручную собирать кладки яиц насекомого или промывать пораженные участки раствором хозяйственного мыла.

Многие изготавливают клеевые ловушки, и расставляют их рядом с растениями, которые нравятся белокрылке. Можно также использовать липкие ленты, которые продаются в садоводческих магазинах.

Профилактика

Белокрылка часто попадает на участок вместе с зараженными саженцами и быстро размножается. Поэтому нужно применять карантин и приобретать только здоровый посадочный материал. Почву осенью следует глубоко перекапывать и избегать ее переувлажнения.

Весной, в начале роста растений, молодую рассаду следует прикрывать сетками, особенно те культуры, которые может облюбовать белокрылка.