«Карпович — бабка, которой всё было мало»: Карпович продает дом Прилучного

Анастасия Иванова

Инсайдеры не перестают делиться новой информацией об отношениях Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Несколько дней назад девушка переехала в дом к актеру, где раньше он жил с Агатой Муцениеце.

Едва став хозяйкой в новом жилище, Мирослава и начала устанавливать там свои порядки. Девушка задумала продать этот дом, поэтому в старом особняке Прилучного влюбленные прожили недолго. Сейчас они переехали в четырехэтажный особняк, который расположен неподалеку от поселка.



Известный блогер Лена Миро решила прокомментировать эту ситуацию. Девушка отметили, что по-человечески понимает Мирославу.

«Всё, что напоминает о бывшей, следует уничтожить. Вдруг Павел совершал разврат на этом диване, в этой комнате, под этой картиной? Необходимо срочно избавиться»,

— заявила она.

К слову, Павел старый дом уже выставил на торги. Однако он до сих пор в залоге по ипотеке. Прилучному еще нужно доплатить около 70 миллионов рублей.

«Продать сегодня, в кризис, за такую сумму жильё невозможно. Но разве женщины не стоят дороже денег? Как продадут гнездо разврата с бывшей, купят новый. Не знаю точно, есть ли в психиатрии такой диагноз, но поведение мадам Карпович напоминает мне сказку Пушкина о бабке, которой всё было мало»,

— отметила Миро. Подпишись на нас в Яндекс Новости