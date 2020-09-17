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"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на премьере фильма "Трое"

"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на премьере фильма "Трое"

Сегодня в рамках предпоследнего дня фестиваля отечественного кино "Кинотавр", который сейчас проходит в Сочи, состоялась не только премьера дебютной картины Филиппа Юрьева "Китобой", но и новой ленты Анны Меликян "Трое".

Главными гостями на красной ковровой дорожке сегодня вечером стали исполнители главных ролей — Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова. Они пришли на премьерный показ вместе с режиссером картины и с удовольствием в обнимку позировали репортерам. Первыми оценить новую ленту Меликян также пришли Марина Александрова, Виктория Толстоганова с мужем Алексеем Аграновичем, Анна Чиповская, Алиса Хазанова, Олеся Судзиловская и многие другие.


1/12 Юлия Пересильд
2/12 Марина Александрова
3/12 Алиса Хазанова
4/12 Анна Чиповская
5/12 Катерина Шпица
6/12 Алексей Агранович и Виктория Толстоганова
7/12 Анна Банщикова
8/12 Анна Меликян, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова
9/12 Дарья Повереннова
10/12 Олеся Судзиловская
11/12 Анна Чурина
12/12 Анна Меликян











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Кстати, из-за режиссера Александра Молочникова, который накануне вернулся с "Кинотавра" с коронавирусом, меры безопасности на премьерах в рамках фестиваля сегодня были усилены. Организаторы конкурса напоминали всем гостям о необходимости соблюдения дистанции, а некоторые звезды сидели на киносеансах в медицинских масках.

Анна Чиповская
Юлия Пересильд
Алексей Агранович и Виктория Толстоганова
Александр Горчилин
Катерина Шпица

Действие новой трагикомедии Анны Меликян "Трое" разворачивается в Москве и Санкт-Петербурге. По сюжету фильма в тихую семейную жизнь пары неожиданно врывается другая женщина, что кардинально меняет все для них троих.

Мне захотелось показать Константина с другой стороны. Таким, какой он есть на самом деле. С Викторией мы уже работали во время съемок моего короткометражного фильма "Нежность", и мне показалось, что у нас все очень удачно сложилось. А вот с Юлией я работаю впервые. Она превосходная актриса и всегда готова к экспериментам,

— рассказывала Меликян о работе над своим новым фильмом.

На большие экраны фильм "Трое" выйдет 3 декабря.

Анна Меликян, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова
Марина Александрова
Валерия Мирошниченко и Александр Роднянский
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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