"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на премьере фильма "Трое"

Вадим Карасев

Сегодня в рамках предпоследнего дня фестиваля отечественного кино "Кинотавр", который сейчас проходит в Сочи, состоялась не только премьера дебютной картины Филиппа Юрьева "Китобой", но и новой ленты Анны Меликян "Трое".

Главными гостями на красной ковровой дорожке сегодня вечером стали исполнители главных ролей — Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова. Они пришли на премьерный показ вместе с режиссером картины и с удовольствием в обнимку позировали репортерам. Первыми оценить новую ленту Меликян также пришли Марина Александрова, Виктория Толстоганова с мужем Алексеем Аграновичем, Анна Чиповская, Алиса Хазанова, Олеся Судзиловская и многие другие.





1/12 Юлия Пересильд2/12 Марина Александрова3/12 Алиса Хазанова4/12 Анна Чиповская5/12 Катерина Шпица6/12 Алексей Агранович и Виктория Толстоганова7/12 Анна Банщикова8/12 Анна Меликян, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова9/12 Дарья Повереннова10/12 Олеся Судзиловская11/12 Анна Чурина12/12 Анна МеликянПосмотреть все

Кстати, из-за режиссера Александра Молочникова, который накануне вернулся с "Кинотавра" с коронавирусом, меры безопасности на премьерах в рамках фестиваля сегодня были усилены. Организаторы конкурса напоминали всем гостям о необходимости соблюдения дистанции, а некоторые звезды сидели на киносеансах в медицинских масках.

Анна ЧиповскаяЮлия ПересильдАлексей Агранович и Виктория ТолстогановаАлександр ГорчилинКатерина Шпица

Действие новой трагикомедии Анны Меликян "Трое" разворачивается в Москве и Санкт-Петербурге. По сюжету фильма в тихую семейную жизнь пары неожиданно врывается другая женщина, что кардинально меняет все для них троих.

Мне захотелось показать Константина с другой стороны. Таким, какой он есть на самом деле. С Викторией мы уже работали во время съемок моего короткометражного фильма "Нежность", и мне показалось, что у нас все очень удачно сложилось. А вот с Юлией я работаю впервые. Она превосходная актриса и всегда готова к экспериментам,

— рассказывала Меликян о работе над своим новым фильмом.

На большие экраны фильм "Трое" выйдет 3 декабря.

Анна Меликян, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория ИсаковаМарина АлександроваВалерия Мирошниченко и Александр Роднянский