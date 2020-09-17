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"Кинотавр-2020": Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на премьере "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

"Кинотавр-2020": Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на премьере "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Сегодня вечером состоялась одна из самых ожидаемых премьер фестиваля "Кинотавр-2020" — показ драматической картины "Кто-нибудь видел мою девчонку?", режиссером которой выступила Ангелина Никонова, а продюсерами — Нателла Крапивина, Вячеслав Муругов и другие.

По красной дорожке прошлись Анна Чиповская, Виктория Исакова, Александр Горчилин и другие актеры, сыгравшие главные роли в новом фильме, а также звездные гости, которые хотели в числе первых оценить новую ленту. Среди них были Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Елена Лядова (она вышла к репортерам без мужа Владимира Вдовиченкова), Федор Бондарчук, который также пришел на киносеанс без возлюбленной Паулины Андреевой, Софья Капкова, Олеся Судзиловская, Павел Табаков и многие другие.


1/23 Константин Богомолов и Ксения Собчак
2/23 Федор Бондарчук и Александр Роднянский
3/23 Елена Лядова
4/23 Анна Чиповская
5/23 Светлана Устинова и Илья Стюарт
6/23 Виктория Исакова
7/23 Софья Капкова
8/23 Олеся Судзиловская
9/23 Илья Бачурин
10/23 Варвара Шмыкова с мужем Евгением Козловым
11/23 Анна Банщикова
12/23 Екатерина Шпица
13/23 Дарья Повереннова
14/23 Сабина Ахмедова
15/23 Оксана Михеева
16/23 Павел Табаков
17/23 Ирина Гринева
18/23 Юлия Ауг
19/23 Александр Горчилин
20/23 Нателла Крапивина
21/23 Владимир Мишуков
22/23 Анна Чурина
23/23 Янина Студилина






















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Картина "Кто-нибудь видел мою девчонку?" рассказывает драматическую историю любви Киры и Сергея, которые в 1990-х считались едва ли не самой красивой парой Санкт-Петербурга. Их отношения заканчиваются после того, как главная героиня сбегает в другой город к новому возлюбленному. При этом ее бывший муж умирает вскоре после развода. Только спустя много лет успешная и красивая Кира осознает, что на самом деле любит только покойного Сергея и больше не имеет шансов на построение счастливых и гармоничных отношений.

На больших экранах новую картину Ангелины Никоновой можно будет оценить с 12 ноября, а вот трейлер оценить уже сейчас.


Ксения Собчак и Константин Богомолов
Федор Бондарчук и Александр Роднянский
Светлана Устинова и Илья Стюарт
Виктория Исакова, Ангелина Никонова и Анна Чиповская
Павел Табаков
Елена Лядова
Марина Александрова
Софья Капкова
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Анна Чиповская
Виктория Исакова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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