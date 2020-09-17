"Кинотавр-2020": Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на премьере "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Вадим Карасев

Сегодня вечером состоялась одна из самых ожидаемых премьер фестиваля "Кинотавр-2020" — показ драматической картины "Кто-нибудь видел мою девчонку?", режиссером которой выступила Ангелина Никонова, а продюсерами — Нателла Крапивина, Вячеслав Муругов и другие.

По красной дорожке прошлись Анна Чиповская, Виктория Исакова, Александр Горчилин и другие актеры, сыгравшие главные роли в новом фильме, а также звездные гости, которые хотели в числе первых оценить новую ленту. Среди них были Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Елена Лядова (она вышла к репортерам без мужа Владимира Вдовиченкова), Федор Бондарчук, который также пришел на киносеанс без возлюбленной Паулины Андреевой, Софья Капкова, Олеся Судзиловская, Павел Табаков и многие другие.





1/23 Константин Богомолов и Ксения Собчак2/23 Федор Бондарчук и Александр Роднянский3/23 Елена Лядова4/23 Анна Чиповская5/23 Светлана Устинова и Илья Стюарт6/23 Виктория Исакова7/23 Софья Капкова8/23 Олеся Судзиловская9/23 Илья Бачурин10/23 Варвара Шмыкова с мужем Евгением Козловым11/23 Анна Банщикова12/23 Екатерина Шпица13/23 Дарья Повереннова14/23 Сабина Ахмедова15/23 Оксана Михеева16/23 Павел Табаков17/23 Ирина Гринева18/23 Юлия Ауг19/23 Александр Горчилин20/23 Нателла Крапивина21/23 Владимир Мишуков22/23 Анна Чурина23/23 Янина СтудилинаПосмотреть все

Картина "Кто-нибудь видел мою девчонку?" рассказывает драматическую историю любви Киры и Сергея, которые в 1990-х считались едва ли не самой красивой парой Санкт-Петербурга. Их отношения заканчиваются после того, как главная героиня сбегает в другой город к новому возлюбленному. При этом ее бывший муж умирает вскоре после развода. Только спустя много лет успешная и красивая Кира осознает, что на самом деле любит только покойного Сергея и больше не имеет шансов на построение счастливых и гармоничных отношений.

На больших экранах новую картину Ангелины Никоновой можно будет оценить с 12 ноября, а вот трейлер оценить уже сейчас.





Ксения Собчак и Константин БогомоловФедор Бондарчук и Александр РоднянскийСветлана Устинова и Илья СтюартВиктория Исакова, Ангелина Никонова и Анна ЧиповскаяПавел ТабаковЕлена ЛядоваМарина АлександроваСофья КапковаКонстантин Богомолов и Ксения СобчакАнна ЧиповскаяВиктория Исакова