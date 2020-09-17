"Кинотавр-2020": Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на премьере "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Сегодня вечером состоялась одна из самых ожидаемых премьер фестиваля "Кинотавр-2020" — показ драматической картины "Кто-нибудь видел мою девчонку?", режиссером которой выступила Ангелина Никонова, а продюсерами — Нателла Крапивина, Вячеслав Муругов и другие.
По красной дорожке прошлись Анна Чиповская, Виктория Исакова, Александр Горчилин и другие актеры, сыгравшие главные роли в новом фильме, а также звездные гости, которые хотели в числе первых оценить новую ленту. Среди них были Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Елена Лядова (она вышла к репортерам без мужа Владимира Вдовиченкова), Федор Бондарчук, который также пришел на киносеанс без возлюбленной Паулины Андреевой, Софья Капкова, Олеся Судзиловская, Павел Табаков и многие другие.
Картина "Кто-нибудь видел мою девчонку?" рассказывает драматическую историю любви Киры и Сергея, которые в 1990-х считались едва ли не самой красивой парой Санкт-Петербурга. Их отношения заканчиваются после того, как главная героиня сбегает в другой город к новому возлюбленному. При этом ее бывший муж умирает вскоре после развода. Только спустя много лет успешная и красивая Кира осознает, что на самом деле любит только покойного Сергея и больше не имеет шансов на построение счастливых и гармоничных отношений.
На больших экранах новую картину Ангелины Никоновой можно будет оценить с 12 ноября, а вот трейлер оценить уже сейчас.