Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы

Лидия Мартынова

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы.

Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он пояснил, что комиссия в ежедневном режиме собирала и анализировала данные и зафиксировала "умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей".

ЦИК России".

Единый день голосования в этом году состоялся 13 сентября. В России прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Как сообщал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, явка составила 43,06 процента.