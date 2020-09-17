Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Сегодня, 00:50 Лидия Мартынова
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы.
Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он пояснил, что комиссия в ежедневном режиме собирала и анализировала данные и зафиксировала "умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей".
ЦИК России".
Единый день голосования в этом году состоялся 13 сентября. В России прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Как сообщал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, явка составила 43,06 процента.
По материалам: ria.ru