Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее

Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и искусства получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня в этом зале собрались выдающиеся люди, кому небезразлична судьба отечественной культуры. Ваш труд, творческие успехи и победы стали ее неотъемлемой частью. Это непростой год для всех нас. Пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры. Но уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности", - сказала Любимова.

Юдина получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили Пермякову, а также профессора Московской консерватории имени Чайковского Владислава Агафонникова.


"Я глубоко благодарна за эту высокую награду, я расцениваю ее не как лично мою, а как награду за большие достижения всего русского народного искусства", - сказала Пермякова.


Орден Александра Невского вручили, в том числе, артистке Театра Сатиры Зое Зелинской, первому зампредседателя правления Союза писателей России Игорю Янину.

Орденом дружбы отметили завкафедрой ВГИК Михаила Аграновича, репетитора по балету ансамбля народного танца имени Моисеева Ларису Аристову, кинооператора-постановщика "Мосфильма" Геннадия Карюка, завкафедрой Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко Аллу Сигалову, профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева.

На церемонии также присвоили почетные звания "Заслуженный артист РФ". Этого звания, в частности, удостоены артист РАМТ Петр Красилов, вокалистка Московского театра оперетты Элла Меркулова, певица Пелагея Телегина.

"Друзья, от имени нашего Театра русской оперетты могу сказать, что мы открылись. Это так здорово после всего, что с нами со всеми было. Мы ждем вас в театре, у нас красивые мужчины, красивые женщины, всегда звучит прекрасная музыка, и мы всегда поем о любви", - сказала Меркулова на церемонии вручения.


Почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" получили ректор Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко Игорь Золотовицкий и главный режиссер Театра кукол имени Образцова Борис Константинов.

Почетной грамотой президента РФ наградили руководителя Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимира Преснякова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам
Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли
Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли
Теперь и на море. Вертолет Ка-52К "Катран" испытают на флоте
Теперь и на море. Вертолет Ка-52К "Катран" испытают на флоте
Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена
Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Захарова поделилась деталями видеовыступления Путина на ГА ООН
Захарова поделилась деталями видеовыступления Путина на ГА ООН
"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности
"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда
Участники драк между азербайджанцами и армянами в Москве вышли на свободу
Участники драк между азербайджанцами и армянами в Москве вышли
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос
Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос
Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным морем
Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным

Еще по теме

Мединский наградил Лепса «За заслуги перед Отечеством»
Надежда Бабкина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Владимир Путин раздал ордена российским артистам
Евгений Миронов, Алла Сурикова и Денис Мацуев награждены орденами