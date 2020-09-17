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Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.

"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье", - сказал он.

Лукашенко отметил, что республика закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит госграницу с Украиной.

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", - добавил он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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