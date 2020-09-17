Лукашенко уволил и лишил ранга посла Белоруссии в Латвии

Влада Некрасова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Латвии Василия Марковича, пишет Delfi.lv.

Вместе с этим белорусский лидер лишил Марковича дипломатического ранга. Причиной стало «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Василий Маркович был послом Беллруссии в Латвии с октября 2018 года.

Также Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны во Франции и Словакии: Павла Латушко и Игоря Лещеню. Отмечается, что это было сделано в связи с их поступками, которые порочили государственную службу.

Игорь Лещеня был уволен 24 августа. До этого он публично поддержал проходящие в стране акции протеста. В августе Лукашенко также уволил посла республики в Испании Павла Пустового, который призывал пересчитать голоса на президентских выборах, прошедших 9 августа.