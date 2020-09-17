Мабон — день осеннего равноденствия. Магические обряды ведьм викка

Вадим Карасев

Мабон — неоязыческий праздник, посвященный дню осеннего равноденствия. Правильно выполненные 22 сентября обряды ведьм викка помогут вам переступить опасный рубеж и избавиться от проблем и бед.

У осеннего равноденствия есть второе, менее известное название: Мабон. В 2020 году этот праздник придется на 22 сентября. Начнется он ранним утром и продлится до глубокой ночи. В этот день очень важно с осторожностью относиться к словам и мыслям, поскольку энергия равноденствия настроена на исполнение желаемого, и есть риск неосознанно притянуть то, на что направлены ваши мысли. Именно поэтому редакция сайта dailyhoro.ru советует встретить праздник согласно всем заветам предков.

Обряд исполнения желаний. 22 сентября энергия достигнет своего пика, а значит, самое время провести магические обряды, которые испокон веков помогали нашим предкам жить в достатке и изобилии. На Мабон было принято собирать созревший урожай, лекарственные травы, украшать дом опавшими листьями и фруктовыми корзинами.

Праздник отмечался с большим размахом, а особого внимания заслуживал стол, на который старались поставить самые разнообразные угощения. Считалось, что щедрость души в такой мистический день притянет щедрость высших сил и их помощь в исполнении желаний. На стол обязательно ставили красные свечи и несколько символов Мабона: желуди, виноград, рог изобилия или другие осенние талисманы.

Обряд «Семейный ужин». В прошлом именно в день осеннего равноденствия семейные пары скрепляли свои узы. Во время застолья, после первого блюда, было принято побаловать семью сладким десертом, на который нашептывался заговор: «Наша семья солнцем освещена, от всего дурного защищена». Хоть по маленькому кусочку, но десертом должны угоститься все члены семьи.

Обряд «Пламя страсти». Угасающие чувства можно воскресить в день осеннего равноденствия точно так же, как делали наши предки. Они обходились без сложных заговоров и черных заклятий. Обряд проводился на красные свечи, которые украшали праздничный стол. Перед тем, как сесть за трапезу, супруги зажигали 2 свечи и произносили следующие слова: «Огонь горит, а небеса дрожат, пламя ввысь устремляется и голос мой за собой несет. Зажгитесь, небеса, в день Мабона моим желанием, исполните его!». Затем свечи ставили ближе друг к другу, а возлюбленные садились напротив них и про себя произносили: «Пламя, вернись!».

Обряд от печалей и невзгод. В праздник Мабона можно заговорить семью от бед и несчастий. Для этого нужно заговорить фрукты, лучше всего виноград и яблоки, следующими словами: «Чужие речи им же в плечи, чужие мысли на них повисли, чужое зло, нет у нас его». Заговоренные фрукты обязательно нужно съесть всей семьей.

Обряд «Дар богам». В благодарность за помощь высших сил со стола собирали остатки еды и фруктов, которые складывали в одну тарелку и оставляли на ночь на окне. Поутру дары относили на улицу и высыпали под деревом. Считалось, что семью, которая разделила угощения с богами, ждет успех во всех делах.