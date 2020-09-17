Марцинкевича оплакивают украинские нацисты и русские националисты

Лидия Мартынова

К зданию посольства России в Киеве сегодня целый день тянутся украинские неонацисты. Ультраправые радикалы устроили у посольства импровизированный мемориал в честь Максима Марцинкевича — умершего 16 сентября в челябинском СИЗО 36-летнего главаря российских нацистов, более известного по кличке Тесак. В СИЗО осужденный на 10 лет Марцинкевич находился в ожидании этапа в Москву.

Около входа в посольство неонацисты поставили большую фотографию Марцинкевича, положили рядом живые цветы. Подходящие к «мемориалу» ультраправые отдают покойному последнее нацистское приветствие, произносят оскорбительные в адрес России кричалки. Украинские собратья Марцинкевича считают, что Марцинкевич не совершил суицид, а был убит администрацией СИЗО «по тайному приказу из ФСБ».

Солидарным с последователями Гитлера из Незалежной оказался москвич Владлен Кралин, известный в националистической тусовке России как Владимир Тор — организатор «Русских маршей» в Москве, бывший член созданного Михаилом Ходорковским и Борисом Немцовым «Координационного совета российской оппозиции». Сейчас Кралин входит в руководство Национал-демократической партии России, иначе нацдемы.

«Как выглядит реальное политическое убийство в России, когда режим действительно хочет заткнуть тебе рот и убить — в отличии от…», — написал Кралин в Facebook, намекая на Алексея Навального.

«Тесак-Марцинкевич свой первый срок получил в 2008 году по одиозной ст.282, карающей за мыслепреступления. Примечательно, что заявление на него в прокуратуру написал Алексей Навальный, которому Тесак мешал вести в столичном клубе „Билингва“ дебаты между Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Всего — с момента ареста 2 июля 2007 года по первому эпизоду по заяве Навального до своей смерти в тюрьме 16 сентября 2020 года — Марцинкевич провел на свободе менее 3 лет…», — гласит некролог авторства Кралина по Марцинкевичу.

Стремление Кралина сделать Марцинкевича этаким бритоголовым Робин Гудом, который хоть и почитал Гитлера, но делал хорошие дела, выглядит просто смехотворно. Борьба с педофилами и наркоторговцами, на которой делал себе пиар Марцинкевич, на самом деле была прикрытием для совершения в России нацистской революции. Марцинкевич хорошо знал: с чего-то подобного начинала в Германии НСДАП, члены которой отлавливали и избивали мужчин богемного вида, которые казались нацистам гомосексуалистами и педофилами. Борьбой с развратом, пьянством и наркоманией мотивировалось насилие нацистов в отношение салонов современного искусства и всех культурных явлений, которые казались полуобразованным громилам «не соответствующими арийскому духу». Враждебные высказывания покойного Тесака в отношение всех «нерусских», которые только и делают в России, что убивают и насилуют — тоже своеобразная ретроспектива гитлеровской расовой политики, с ее концлагерями, операцией «Т4», Холокостом и знаменитым лозунгом «Der Russe muss sterben, damit wir leben» (Русский должен умереть, чтобы мы жили)…

Как говорится, времена меняются — фашисты нет. Борьбой с засильем «чужинцев» — олигархов, наркоманией, этническим криминалом, проституцией и подпольными казино еще лет 15−20 назад прикрывались побратимы Тесака с Украины — нацисты из запрещенных в России «Тризуба имени Степана Бандеры», «Правого сектора», УНА-УНСО и прочих экспонатов коричневого паноптикума Незалежной. Тюремные сроки эти нацисты получали не за оппозиционные взгляды, а за уголовщину — избиения, попытки терактов, убийства, грабежи итд. Марцинкевич помимо того как устранять педофилов и наркоторговцев, учил своих последователей кражам и грабежам.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил либеральному ресурсу «Медуза»: его подзащитный на свиданиях жаловался на то, что его пытают на допросах и заставляют чистосердечно признаться в нераскрытых убийствах периода 1990-х годов, имевших экстремистские признаки. Михальчик полагает, что уйти из жизни Марцинкевичу «помогли». Либеральная пресса России сейчас также уверяет обывателя в том же,во что верят укранские нацисты: Тесака убил чуть ли не лично Владимир Путин. По совету Михальчика отец нациста Сергей Марцинкевич требует возбудить уголовное дело по факту убийства своего сына.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области, за время пребывания в СИЗО Марцинкевич не обращался к омбудсмену с жалобами на условия содержания в СИЗО. За решеткой Марцинкевич не нарушал режима, выполнял тюремный распорядок, так что проблем с охраной также не имел. Накануне своего суицида Марцинкевич оставил в камере свое письмо администрации СИЗО:

«Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная и последняя просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН-письмо по адресу. Вот номер…Елисеева Екатерина Руслановна. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу «Протекционизм и коммунизм» и черный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи — утилизировать. 15.09.2020. Марцинкевич М.С. «

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября, когда контролеры будили заключенных и совершали утренний обход камер. Официальная версия — Марцинкевич совершил самоубийство, о точных подробностях не сообщают. Учитывая, что в 2018 году Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, ожидаемая Марцинкевичем пересылка в столицу России могла быть связана с процессуальными действиями по его делу. Обычно таких действия (на тюремном жаргоне «пересуда») осужденные ждут в позитивном настрое. Поездка в другой город за счет государства — отличный способ скоротать тюремный срок и «проветриться».