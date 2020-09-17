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Министерство обороны хочет освободить Джина из BTS от армии

Министерство обороны хочет освободить Джина из BTS от армии

Кандидат на пост министра обороны Со Ук (Seo Wook) высказал свою точку зрения относительно наболевшей для АРМИ темы призыва Джина из группы BTS в армию.


«Каждый из граждан заслуживает справедливости и равноправия. Талантливые артисты k-pop культуры заслуживают особого отношения и исключения из общего призыва на военную службу, однако, этот вопрос должен стать достижением национального консенсуса и получить всеобщее одобрение»,

— было сказано в заявлении кандидата Ука.

Несмотря на то, что представитель министерства не дал точного ответа, который мог бы решить судьбу старшего айдола «Бантан» и последующих призывников BTS, АРМИ несказанно рады такой реакции и уверены, что если правительство готово рассмотреть дела знаменитых сингеров, значит у них есть большой шанс остаться в индустрии развлечений без перерывов на военную службу.

Еще одной зацепкой для фанатов стало заявление представителя Демократической партии Кореи Чона Ён Ки (Jeon Yong Ki), который 3 сентября предложил частичный пересмотр закона о военной службе, чтобы деятели культуры, внесшие значительный вклад в развитие Кореи, смогли беспрепятственно продолжить свою деятельность.

Отметим, что сами айдолы никогда не отзывались плохо о долге родине и обещали, что обязательно пойдут служить, если государство призовет их.

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По материалам: popcake.tv

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