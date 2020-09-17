Министерство обороны хочет освободить Джина из BTS от армии
Кандидат на пост министра обороны Со Ук (Seo Wook) высказал свою точку зрения относительно наболевшей для АРМИ темы призыва Джина из группы BTS в армию.
Love this moment! @BTS_twt pic.twitter.com/CinZZYATL7— Soo Choi⁷ 💜 (@choi_bts2) September 16, 2020
«Каждый из граждан заслуживает справедливости и равноправия. Талантливые артисты k-pop культуры заслуживают особого отношения и исключения из общего призыва на военную службу, однако, этот вопрос должен стать достижением национального консенсуса и получить всеобщее одобрение»,— было сказано в заявлении кандидата Ука.
I love this thoughtful conversation about Taehyung's mixtape so much!!!! @BTS_twt pic.twitter.com/07nbeboC9k— Soo Choi⁷ 💜 (@choi_bts2) September 16, 2020
Несмотря на то, что представитель министерства не дал точного ответа, который мог бы решить судьбу старшего айдола «Бантан» и последующих призывников BTS, АРМИ несказанно рады такой реакции и уверены, что если правительство готово рассмотреть дела знаменитых сингеров, значит у них есть большой шанс остаться в индустрии развлечений без перерывов на военную службу.
Did you hear?? @BTS_twt is performing tomorrow on @agt!!! 🎶 🎵 Don’t miss it 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/vcpmAKmqyq— Sofia Vergara (@SofiaVergara) September 15, 2020
Еще одной зацепкой для фанатов стало заявление представителя Демократической партии Кореи Чона Ён Ки (Jeon Yong Ki), который 3 сентября предложил частичный пересмотр закона о военной службе, чтобы деятели культуры, внесшие значительный вклад в развитие Кореи, смогли беспрепятственно продолжить свою деятельность.
Y’all @BTS_twt… WILL BE PERFORMING TOMORROW ON @AGT! Don’t miss the #AGTResults LIVE on NBC! 💜😍🔥 #BTSArmy pic.twitter.com/2vVrwwZcCi— terry crews (@terrycrews) September 15, 2020
Отметим, что сами айдолы никогда не отзывались плохо о долге родине и обещали, что обязательно пойдут служить, если государство призовет их.
[Media] BTS and specifically Jungkook is highlighted as the K-Pop idol who influences the fashion of young people. He made the military boots fashionable that even Korean girls combine them with midi dresses. pic.twitter.com/0P4BQJ5fsJ— Jungkook Times✨ (@JungkookTimes2) September 16, 2020