Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Министерство просвещения Российской Федерации поддержит чемпионат по киберспорту, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Киберспорт и экология. Новые тренды в школьном образовании», посвященной презентации Министерством просвещения Российской Федерации и Российским движением школьников инновационных проектов «Кубок РДШ по киберспорту» и «Экодежурный по стране».

«Мы понимаем, что есть офлайн и есть онлайн. Понятно, что поколение школьников интересуется и киберспортом, и различными играми, и важно, чтобы эти игры и такая активность несла развитие и позитив. Что касается чемпионата, мы поддерживаем и внимательно рассмотрим инициативу Российского движения школьников, но важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь», - сообщил Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы ребята, увлекаясь кибериграми, не забывали об успеваемости по всем школьным предметам.