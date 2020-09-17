Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье

Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье

Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье

Кажется, у королевы Испании Летиции есть одна модная традиция — каждый год надевать розовое платье-футяр от Michael Kors. На днях она появилась в нем на публике уже в третий раз!

Вместе с супругом, королем Испании Филиппом VI, Летиция приехала в Сарагосу на празднования в честь 125-летия газеты El Heraldo De Aragon. Свой образ она повторила почти полностью — платье королева снова дополнила розовыми туфлями от Magrit, которые надевала и ранее.


Король Филипп VI и королева Летиция



Первый раз на публичном мероприятии Летиция появилась в этом наряде в 2018 году во время официального визита в Вашингтон. В платье она позировала на совместных снимках с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.


Дональд Трамп, король Испании Филипп VI, Мелания Трамп и королева Летиция

В 2019 году Летиция снова надела яркое платье на встречу с пловчихой Оной Карбонель, которая тогда завоевала свою 23-ю медаль на спортивных состязаниях. Образ королевы тогда немного отличался от предыдущего — она изменила прическу.


Отличия можно найти и в этот раз, но обусловлены они уже пандемией коронавируса: к образу в качестве нового необходимого аксессуара добавилась медицинская маска. Испанские монархи на публике всегда строго соблюдают меры безопасности, стараясь подать пример своим подданным. Ситуация с коронавирусом в Испании еще не стабилизировалась.



А недавно королевская семья и на себе ощутила, что расслабляться рано. В школе, куда ходят их дочери Леонор и София, у одного из учеников был диагностирован коронавирус. Теперь все школьники, включая принцесс, должны пройти карантин. Обычный учебный процесс пришлось прервать всего через неделю после начала занятий.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов
Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов
Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей Кравцов
Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей
Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО спокойная – Сергей Кравцов
Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО
Исследование выявило генетическую разнородность викингов
Исследование выявило генетическую разнородность викингов
Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием
Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием
Мабон — день осеннего равноденствия. Магические обряды ведьм викка
Мабон — день осеннего равноденствия. Магические обряды ведьм викка
Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения
Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в кроп-топе на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в кроп-топе на прогулке с

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

Элегантная Мелания Трамп и нежная королева Летиция встретились в Белом доме
С иголочки: королева Летиция в элегантном образе на дипломатическом приеме в Мадриде
Испанская королевская семья презентовала рождественскую открытку
Битва платьев: королева Летиция против Ирины Чайковской