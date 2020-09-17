Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье

Вадим Карасев

Кажется, у королевы Испании Летиции есть одна модная традиция — каждый год надевать розовое платье-футяр от Michael Kors. На днях она появилась в нем на публике уже в третий раз!

Вместе с супругом, королем Испании Филиппом VI, Летиция приехала в Сарагосу на празднования в честь 125-летия газеты El Heraldo De Aragon. Свой образ она повторила почти полностью — платье королева снова дополнила розовыми туфлями от Magrit, которые надевала и ранее.





Король Филипп VI и королева Летиция









Первый раз на публичном мероприятии Летиция появилась в этом наряде в 2018 году во время официального визита в Вашингтон. В платье она позировала на совместных снимках с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.





Дональд Трамп, король Испании Филипп VI, Мелания Трамп и королева Летиция

В 2019 году Летиция снова надела яркое платье на встречу с пловчихой Оной Карбонель, которая тогда завоевала свою 23-ю медаль на спортивных состязаниях. Образ королевы тогда немного отличался от предыдущего — она изменила прическу.





Отличия можно найти и в этот раз, но обусловлены они уже пандемией коронавируса: к образу в качестве нового необходимого аксессуара добавилась медицинская маска. Испанские монархи на публике всегда строго соблюдают меры безопасности, стараясь подать пример своим подданным. Ситуация с коронавирусом в Испании еще не стабилизировалась.









А недавно королевская семья и на себе ощутила, что расслабляться рано. В школе, куда ходят их дочери Леонор и София, у одного из учеников был диагностирован коронавирус. Теперь все школьники, включая принцесс, должны пройти карантин. Обычный учебный процесс пришлось прервать всего через неделю после начала занятий.