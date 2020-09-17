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Мудрые бабушкины советы, чтобы в доме водились деньги

Мудрые бабушкины советы, чтобы в доме водились деньги

Советы наших бабушек — кладезь мудрости, которая поможет справиться с жизненными неурядицами и найти выход из трудного положения. Простые советы подскажут, как привлечь больше счастья, здоровья и материального достатка.


Народная мудрость — не просто суеверие, а действенная помощь в борьбе с жизненными неурядицами. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает познакомиться с полезными советами наших бабушек, благодаря которым получится избавиться не только от надоедливых долгов, но и привлечь в дом деньги.

1. Прежде чем влезать в долги, определите сумму, которую могли бы одолжить, и не просите никогда больше. Так вы сохраните свои деньги.

2. Всегда передавайте деньги правой рукой, а принимайте их левой.

3. Не пересчитывайте деньги в темное время суток — их энергия может угаснуть.

4. Занимать деньги принято сразу после Новолуния, на растущей Луне, а «гасить» долги — сразу после Полнолуния.


5. Нельзя класть деньги или кошелек на обеденный стол — можно богатства лишиться.

6. Выбрасывая что-то из окна, вы выбрасываете свои доходы.

7. Нельзя разбрасывать мелочь по дому — к неудачам.

8. В одной квартире не метут двумя метлами — так можно свое богатство вымести.

9. Покупая какие-то вещи в магазине, следите, чтобы кошелек не остался пустым, иначе будете испытывать финансовые трудности все время, пока эти вещи будут рядом с вами.

10. Заехав в новую квартиру, рассыпьте возле порога серебро для сытной жизни и благополучия.

11. Кошелек держите в порядке, не мните деньги и не перемешивайте купюры разного номинала между собой — такой беспорядок отпугивает денежную удачу.


12. Заметив на небе яркий месяц, распахните кошелек и покажите ему свои деньги — доходы в рост пойдут.

13. Вся сантехника в доме должна быть исправна, иначе деньги будут уходить, как вода.

14. Крошки со стола сметайте тряпкой, но не рукой — иначе денег лишитесь.

15. В кружку всегда наливайте до краев и выпивайте до дна, тогда будете богатыми.

16. Не убирайтесь, не подметайте, не мойте и не выбрасывайте мусор вечером — удача уйдет.

17. Веник — талисман денежный, поэтому к нему должно быть особое отношение. Ставьте его вверх метелкой, и всегда в доме будет большой достаток.

18. Не подбирайте деньги и не приносите их в дом, потому что через них передают порчу.

19. Не передавайте деньги через порог — богатство отдадите.

20. Положите в тайник с деньгами осиновый лист — он привлечет деньги.


21. Нескольку купюр любого номинала положите под скатерть — деньги рекой потекут в дом, а также не будет краж.

22. Получив зарплату, отложите одну купюру для себя. Носите ее в отдельном кармашке, она будет работать как талисман и притягивать новые доходы.

23. Не бросайте на стол сумки, шарфы и головные уборы — останетесь без работы и заработка.

24. Под придверным ковриком всегда должна лежать монетка — она деньги приманивает.

25. Чтобы деньги в доме не переводились, всегда держите на кухне пряности, в особенности гвоздику.

26. В понедельник в долг не дают — иначе вся неделя пройдет в убыток. Во вторник в долг не берут — можно погрязнуть в долгах.

27. Долги отдают мелкими купюрами.

28. Покупая что-то в магазине, отдавайте деньги в сложенном виде.

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По материалам: dailyhoro.ru

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