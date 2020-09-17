Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Минпросвещения России будет делать все для развития школьного образования и повышения статуса педагога, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Киберспорт и экология. Новые тренды в школьном образовании», посвященной презентации Министерством просвещения Российской Федерации и Российским движением школьников инновационных проектов «Кубок РДШ по киберспорту» и «Экодежурный по стране».

«Один из приоритетов на этот учебный год связан с реализацией закона, который в мае внес в Государственную Думу президент страны – о возврате воспитания в систему школы», - сказал Сергей Кравцов.

Министр также поздравил Ирину Плещеву с избранием на пост исполнительного директора Российского движения школьников.