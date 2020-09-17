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Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов

Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов

Минпросвещения России будет делать все для развития школьного образования и повышения статуса педагога, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Киберспорт и экология. Новые тренды в школьном образовании», посвященной презентации Министерством просвещения Российской Федерации и Российским движением школьников инновационных проектов «Кубок РДШ по киберспорту» и «Экодежурный по стране».

«Один из приоритетов на этот учебный год связан с реализацией закона, который в мае внес в Государственную Думу президент страны – о возврате воспитания в систему школы», - сказал Сергей Кравцов. 

Министр также поздравил Ирину Плещеву с избранием на пост исполнительного директора Российского движения школьников. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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