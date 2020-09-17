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«Мы были разочарованы и расстроены»: BTS оставили послание АРМИ

«Мы были разочарованы и расстроены»: BTS оставили послание АРМИ

Коронавирус внес свои коррективы в жизни артистов. Пандемия коснулась актеров, писателей и музыкантов. Пострадали и самые мощные к-поп группы. Популярный южнокорейский коллектив BTS написали специальные личные письма для журнала Vogue, где поделились своим мнением о сложных месяцах.


Последние несколько месяцев ребята заработали множество рекордов. И, кажется, что эту группу просто не остановить. В эксклюзивном письме для Vouge парни рассказали, что помогло им идти дальше, пока мир сражался с пандемией. Оказалось, что возможность делиться историями принесла им и их фанатам надежду.


«Все мы растём на историях. Иногда нам читают сказки с обещанием волшебных или победоносных героев, преодолевающих сложности с необычайной прочностью и силой, пока мы лежим в кроватке, укутанные в одеяло. Эти истории — голоса, которые мы слышим сегодня, взрослея, прививая себе какие-то ценности и очерчивая то, как мы видим окружающий мир»,

— рассказали айдолы.

BTS не стали скрывать, что испытывали трудности в этом году. Им пришлось забросить свои планы.

«Мы были разочарованы и расстроены. Не могло быть никаких туров. На неопределённый момент времени у нас отобрали возможности поделиться своим энтузиазмом и усилиями с фанатами, которые так искренне нас поддерживают»,

— признались ребята.

BTS выразили свою любовь к АРМИ и дали им важное послание:

«Надежда повсюду — продолжайте идти».

В конце интервью парни сказали, что надеются, что их послание дотянется и до тебя.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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