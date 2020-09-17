На «Госуслугах» теперь можно оценить школьное питание

Анастасия Иванова

На Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации создан специальный сервис для отзывов о качестве бесплатного горячего питания в российских школах, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Родители учеников 1–4-х классов через специальную форму обратной связи могут оставить свои отзыв, жалобу или предложение по организации горячего питания в образовательной организации.

«Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по четвертый класс обозначил Президент страны Владимир Путин. Вопрос горячего питания школьников – на особом контроле Министерства просвещения. На нашем официальном сайте была создана горячая линия для вопросов и обращений по поводу качества еды в школах. Многие регионы также организовали сбор информации на эту тему. Новый сервис на портале госуслуг позволит сделать обратную связь от родителей более массовой и удобной. Такой мониторинг поможет быстро определять проблемные точки и принимать необходимые меры для устранения недостатков», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания и позволит повысить уровень его качества. Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, Аппарат Правительства Российской Федерации и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчёты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России.

Для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям достаточно заполнить на Едином портале госуслуг специальную форму обратной связи. Это могут сделать пользователи портала, имеющие подтверждённую учётную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

С 1 сентября по всей стране введено бесплатное горячее питание для учеников 1–4-х классов. Минпросвещения России открыта федеральная горячая линия по вопросам организации школьного питания: 8-800-200-91-85.

Также на официальном сайте ведомства создан специальный раздел «Горячее питание для школьников».