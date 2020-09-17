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На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»

На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»

На базе Камчатского института развития образования прошел семинар-совещание, на котором были представлены лучшие педагогические практики преподавания родных языков Камчатского края, сообщает Министерство образования Камчатского края. 

Мероприятие состоялось в очно-дистанционном формате.

В нем приняли участие представители Национальной родительской ассоциации, Министерства образования Камчатского края, научных организаций и вузов Москвы и Санкт–Петербурга, учителя и преподаватели родных языков (русского, корякского, эвенского, ительменского) из Петропавловска-Камчатского, Тигильского, Пенжинского, Елизовского районов, из поселка Палана. 

Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев отметил, что серия подобных семинаров будет организована во всех федеральных округа страны, в 2020 году – в Сибирском, Уральском и Дальневосточном.

«Задача нашего семинара-совещания не просто поделиться яркими и интересными практиками, но и выявить проблемы, которые волнуют научных сотрудников, педагогов и методистов в регионах. Изучение и сохранение родных языков является одной из приоритетных государственных задач в Российской Федерации. Камчатка одна из первых принимает у себя это мероприятие, дает старт нашему проекту», – отметил Алексей Гусев.

В Камчатском крае реализуется ряд мероприятий по сохранению родного языка. Одно из них – конкурс проектов среди общеобразовательных организаций края, реализующих программы родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Победители конкурса получают по двести тысяч рублей. Также в 2019 году в 8 школьных лагерях двух муниципальных районов полуострова – Олюторском и Тигильском – были организованы детские смены по погружению в родной язык. Ребята знакомились с культурой коренных этносов Камчатки. Кроме того, более 10 лет в Камчатском институте развития образования для школьников издаются учебные пособия на корякском, ительменском, чукотском, эвенском языках.

Семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации» способствует повышению эффективности региональной политики по вопросам поддержки родных языков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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