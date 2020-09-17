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На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном

На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном
. На Netflix вышел психологический триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном, Томом Холландом и Себастианом Стэном.

Режиссер ленты Антонио Кампос. В ее основе одноименный роман Дональда Рея Поллока. Место действия — город Нокерстифф в штате Огайо. У главы семейства смертельно больна жена, он готов на все, чтобы ее спасти. На помощь приходит сын. Выясняется, что он вполне может самостоятельно противостоять жестокому внешнему миру, включая коррумпированного проповедника и местных серийных убийц.

На сайте-агрегаторе зрительских рецензий Rotten Tomatoes у фильма рейтинг свежести 71 процент. Мнения специалистов разделились. Некоторые считают, что звездный состав не спасает картину, других расстраивает то, что режиссер слишком сильно отошел от книги.


похвалила Кампоса за то, что он смог нащупать тонкую грань между артхаусной атмосферой и готической мыльной оперой, а журналист Deadline обратил внимание на то, что в фильме слишком много всего объясняется за кадром, что делает его похожим на аудиокнигу.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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