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"На пути к Берлину": у Зеленского раскрыли детали семичасового заседания ТКГ

"На пути к Берлину": у Зеленского раскрыли детали семичасового заседания ТКГ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на отсутствие глобальных договоренностей на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, о которых рассказал журналист Сергей Гармаш, в Офисе президента склонны видеть в нем и позитивные моменты.

«Участники заседания констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Украинская делегация призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня», — сказано в сообщении ОП.

Кроме того, в Офисе отметили, что особое внимание на встрече было уделено выполнению договоренностей лидеров государств — участников «нормандского формата», достигнутых в Париже, по обеспечению полного и безоговорочного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

«Продолжается обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», — говорится в сообщении.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий.

«Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины», — заявил Кравчук, отвечая на упреки о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.

В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей.

Кроме того, Кравчук отметил, что «украинская делегация уважает „нормандский формат“ и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира». «Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня», — добавил он.

Напомним, что 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ. При этом в Офисе президента Украины заявили, что представители нашей страны не получили адекватного ответа на запрос о зеркальную инспекцию районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение. 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил ожидания, что помощники лидеров государств «нормандского формата» в Берлине обсудят отмену инспекции украинских позиций на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина потребовала от РФ объяснений из-за подозрения, что Кремль не желает добиваться урегулирования конфликта на Донбассе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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