Нардепам запретили брать на работу родственников

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Народные депутаты Украины, имеющие перечень льгот согласно законодательству, отныне не могут заключать трудовые отношения с близкими родственниками.

В четверг, 17 сентября парламентарии проголосовали за соответствующий законопроект.



Документ предусматривает ограничение совместной работы близких родственников на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. Запрет распространяется как на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Совета Автономной Республики Крым, так и на депутатов местных советов.

Причина — не допустить коррупционных рисков и потенциальных злоупотреблений, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект поддержали 252 парламентария.

До этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе подчиненных лиц.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Корявченкова, «Юзика», работает его собственная супруга. А нардеп Николай Тищенко вообще оскандалился с назначением помощницы.

[img]"[/img]