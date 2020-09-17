Народные приметы: что нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь на себя беду

Вадим Карасев

Дом нужно содержать в чистоте. Но далеко не все можно выбрасывать. Некоторые вещи имеют крепкую связь с энергетикой своего владельца, поэтому, выбросив их, можно навлечь на себя беду.

В прошлом люди всесторонне защищали себя и свои личные вещи от чужого влияния. Благодаря этому появилось много примет и поверий, которые с течением времени стали обережными правилами. Следовать им или нет — личное дело каждого, но эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что любые приметы и предостережения рождались не на пустом месте. В частности, некоторые предметы лучше никогда не выкидывать, чтобы не навлечь на себя беду.

1. Хлеб да соль. Хлебом-солью на Руси встречали дорогих гостей. Эти продукты олицетворяют сытость и достаток, благополучие семьи и семейное счастье. Наши предки считали, что можно накликать гнев высших сил, если небрежно отнестись к хлебу и соли. Поэтому остатки хлеба рекомендуется отдавать птицам или животным. Соль же можно рассыпать по земле.

2. Старый кошелек или сумка. Выбросить кошелек или сумку — дурная примета. Считается, что вместе с этими предметами можно выбросить свои деньги, удачу и общественный статус. В прошлом избавлялись от кошелька или сумки особенным способом — либо закапывали под молодым деревом, либо сжигали. Это помогало не только избежать возможных финансовых проблем, но и отпугнуть нищету.

3. Семейные фотоальбомы. Фотографии несут на себе отпечаток энергетики людей и сохраняют память об определенном моменте их жизни. Избавиться можно только от тех снимков, которые не имеют к вам никакого отношения. Если же на фото изображены ваши родственники, друзья, товарищи, то стоит сохранить фотографии на память. Даже если вы не поддерживаете отношения с этими людьми, очень опасно разрывать связь таким способом. Это часто заканчивается неприятными последствиями — болезнью, сглазом, черной полосой. Если нужно избавиться от фотографии, лучше сожгите ее, а пепел развейте.

4. Детские вещи. На Руси очень бережно относились к детским вещам. Считалось недопустимым выбрасывать их на свалку, пускать на тряпки. Есть поверье, что если использовать детскую одежду для грязной работы, то можно обречь ребенка на несчастную жизнь. Обычно из таких вещей делали тряпичные игрушки, одежду для кукол или раздавали тем, у кого есть маленькие дети.

5. Свадебное платье (костюм). Семейная жизнь — большая ответственность. Молодожены мечтают о долгом и счастливом браке, и для того, чтобы так оно и было, свадебные наряды нужно беречь и никому не передаривать.

6. Церковная атрибутика. Намоленные иконки, нательные крестики, Молитвословы и Библии — могущественные личные обереги, призванные охранять от дурного, поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать священные вещи. Если возникла необходимость с ними проститься, отнесите их в храм.

7. Часы. Часы — хранители времени, а разбрасываться своим временем, как известно, опасно. Этот магический предмет впитывает все хорошее и плохое, хранит историю и воспоминания. Если выбросить рабочие часы, есть риск накликать на себя беду.