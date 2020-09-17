"Не вяжется с позицией Фирсова": адвокат о многочисленных травмах Валентины Легкоступовой

Вадим Карасев

14 августа Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Как выяснилось, исполнительница хита "Ягода-малина" перед смертью получила многочисленные травмы, рассказал РЕН ТВ адвокат Сергей Жорин.

В сети появился документ, свидетельствующий о том, что врачи обнаружили на теле певицы Валентины Легкоступовой многочисленные травмы.



"Исходя из того документа, видно, что у Валентины был ряд травм, несколько гематом в области головы - височной, затылочной, лобной доли, гематомы многочисленные на теле, конечностях", - заявил Жорин.

Адвокат считает, что причиной смерти Валентины Легкоступовой явно было вовсе не падение в ванной, на чем настаивает ее третий муж.

"Очевидно, что это не вяжется с позицией Фирсова, который утверждает, что Валентина упала в ванной, поскольку характер травм показывает, что это маловероятно, либо ей пришлось падать на протяжении недели несколько раз. По всей видимости, незадолго перед смертью она была жестоко избита", - отметил Сергей Жорин, призвав дождаться окончания судмедэкспертизы.

Юрий Фирсов до этого впервые после смерти Валентины Легкоступовой появился на публике. Третий муж певицы пришел на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



"Я такую вину сейчас чувствую. Валя ведь пила совсем немного. Виню себя в том, что не смог сберечь жену. Простите меня все!" - заявил мужчина.

Юрий Фирсов рассказал Андрею Малахову о последнем желании Валентины Легкоступовой, ушедшей из жизни на 55-м году жизни.

"Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это - с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен", - заявил мужчина со слезами на своих глазах.

Накануне стало известно, что Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым. Врачам так и не удалось спасти известную певицу - артистка скончалась в реанимации.

Сам Фирсов считает, что ничего не предвещало беды, признавшись, что они "немного перебрали с алкоголем" в тот самый роковой день. Мужчина и подумать не мог, какой трагедией обернется падение поскользнувшейся Легкоступовой в ванной. "У нее на голове не было ни крови, ни подтеков", - отметил Фирсов.



Как писал NEWSTES, ранее СМИ сообщили, что прах Валентины Легкоступовой выбросили на помойку.