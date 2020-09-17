Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей

Влада Некрасова

. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, концерн Nestle, инвестирует 3,5 миллиарда рублей в строительство в Вологде фабрики полного цикла по производству детского питания, говорится в сообщении компании.

"В рамках нового проекта "Нестле" дополнительно инвестирует в производственные мощности в Вологде 3,5 миллиарда рублей и станет первым в России глобальным производителем, построившим в стране фабрику полного цикла для производства сухих детских смесей", - сообщается в пресс-релизе.

Производство детских каш "Нестле" в Вологде было запущено в 2005 году, а в 2019 году компания открыла производство завершающего цикла по выпуску сухих детских смесей с инвестициями порядка 2 миллиарда рублей. Соглашение о намерениях по реализации нового инвестпроекта подписано в четверг между компанией и правительством Вологодской области. Ожидаемый срок окончания строительства - 2022 год, фабрика будет производить детские смеси под брендом Nestogen.

"Детское питание является одним из наиболее социально значимых товаров пищевой промышленности. Учитывая, что Россия обладает значительным потенциалом импортозамещения в этой сфере, локализация производства заменителей грудного молока и их ингредиентов на территории страны является для нас стратегически важной задачей", - сказала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, слова которой приводятся в пресс-релизе.