Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей

Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей

Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей
. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, концерн Nestle, инвестирует 3,5 миллиарда рублей в строительство в Вологде фабрики полного цикла по производству детского питания, говорится в сообщении компании.

"В рамках нового проекта "Нестле" дополнительно инвестирует в производственные мощности в Вологде 3,5 миллиарда рублей и станет первым в России глобальным производителем, построившим в стране фабрику полного цикла для производства сухих детских смесей", - сообщается в пресс-релизе.

Производство детских каш "Нестле" в Вологде было запущено в 2005 году, а в 2019 году компания открыла производство завершающего цикла по выпуску сухих детских смесей с инвестициями порядка 2 миллиарда рублей. Соглашение о намерениях по реализации нового инвестпроекта подписано в четверг между компанией и правительством Вологодской области. Ожидаемый срок окончания строительства - 2022 год, фабрика будет производить детские смеси под брендом Nestogen.


"Детское питание является одним из наиболее социально значимых товаров пищевой промышленности. Учитывая, что Россия обладает значительным потенциалом импортозамещения в этой сфере, локализация производства заменителей грудного молока и их ингредиентов на территории страны является для нас стратегически важной задачей", - сказала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, слова которой приводятся в пресс-релизе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В перерывах между премьерами: Ксения Собчак с сыном и Константином Богомоловым отдыхает в Сочи
В перерывах между премьерами: Ксения Собчак с сыном и Константином
Бардовский фестиваль "Цейский вальс" собрал меломанов из разных стран мира
Бардовский фестиваль "Цейский вальс" собрал меломанов из разных стран
В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма
В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе
До конца 2021 года все государственные организации СПО Якутии оснастят цифровой техникой
До конца 2021 года все государственные организации СПО Якутии
Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября 2020 года
Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября
Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей
Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам
Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли
Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли
Теперь и на море. Вертолет Ка-52К "Катран" испытают на флоте
Теперь и на море. Вертолет Ка-52К "Катран" испытают на флоте
Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена
Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос
Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос
Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным морем
Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным

Еще по теме

Компания Nestle прекратила производство каши после обнаружения ГМО
Первый в РФ завод по производству сухих хлебных смесей открыт в Петербурге
Компания Volkswagen запустила производство нового Tiguan в Калуге - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
В Приморье резидент Свободного порта начал производство строительных смесей