Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей
"В рамках нового проекта "Нестле" дополнительно инвестирует в производственные мощности в Вологде 3,5 миллиарда рублей и станет первым в России глобальным производителем, построившим в стране фабрику полного цикла для производства сухих детских смесей", - сообщается в пресс-релизе.
Производство детских каш "Нестле" в Вологде было запущено в 2005 году, а в 2019 году компания открыла производство завершающего цикла по выпуску сухих детских смесей с инвестициями порядка 2 миллиарда рублей. Соглашение о намерениях по реализации нового инвестпроекта подписано в четверг между компанией и правительством Вологодской области. Ожидаемый срок окончания строительства - 2022 год, фабрика будет производить детские смеси под брендом Nestogen.
"Детское питание является одним из наиболее социально значимых товаров пищевой промышленности. Учитывая, что Россия обладает значительным потенциалом импортозамещения в этой сфере, локализация производства заменителей грудного молока и их ингредиентов на территории страны является для нас стратегически важной задачей", - сказала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, слова которой приводятся в пресс-релизе.