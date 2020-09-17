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Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном

Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном
Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что в британской тюрьме его каждый день будят в пять утра и голым подвергают рентгеновскому исследованию.


"Каждый день Джулиана будят в 5 утра, надевают наручники, ведут в камеру, раздевают догола и подвергают рентгеновскому исследованию. Его перевозят по 1,5 часа в одну сторону в замкнутом фургоне, который напоминает вертикальный гроб. Он находится в стеклянной камере в глубине зала суда, откуда он не может нормально консультироваться со своими адвокатами", - написала она в своем Twitter-аккаунте.

# В мире
По материалам: ria.ru

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