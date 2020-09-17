Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном

Лидия Мартынова

Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что в британской тюрьме его каждый день будят в пять утра и голым подвергают рентгеновскому исследованию.





"Каждый день Джулиана будят в 5 утра, надевают наручники, ведут в камеру, раздевают догола и подвергают рентгеновскому исследованию. Его перевозят по 1,5 часа в одну сторону в замкнутом фургоне, который напоминает вертикальный гроб. Он находится в стеклянной камере в глубине зала суда, откуда он не может нормально консультироваться со своими адвокатами", - написала она в своем Twitter-аккаунте.