НГПУ вошел в рейтинг мировых университетов по веб-популярности

Алексей Вольцев

Новосибирский государственный педагогический университет занял 5-е место среди педагогических вузов в международном рейтинге World University Rankings & Reviews (UniRank), сообщает Министерство образования Новосибирской области.

В общевузовском российском списке НГПУ разместился на 57-м месте.

Всемирный рейтинг UniRank оценивает веб-популярность университетов мира и опирается на независимые статистические данные. Для расчета позиции в рейтинге применяется особый алгоритм, основанный на независимых показателях, тщательно обработанных и собранных из популярных интернет-источников. При отборе учитывается уровень посещаемости сайта, количество активных ссылок и показатели метрики потока. Также принимается во внимание число уникальных посетителей и просмотры страниц на сайте вуза с мобильных устройств и компьютеров.

Кроме НГПУ высокие позиции в рейтинге заняли еще 8 российских педагогических университетов, включая Московский педагогический государственный университет – 27-е место, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – 30-е место, Московский городской педагогический университет – 49-е место, Уральский государственный педагогический университет – 52-е место, Томский государственный педагогический университет – 66-е место, Волгоградский государственный социально-педагогический университет – 84-е место, Алтайский государственный педагогический университет – 87-е место, Омский государственный педагогический университет – 90-е место.

Международный рейтинг UniRank сравнивает, какие вузы самые популярные в мире. Ежегодно он составляет топ-200 университетов мира, Америки, Европы, Азии, Океании и так далее, рейтинг лучших англоязычных, испаноязычных и арабоязычных вузов, а также топ самых популярных университетов в Twitter и Facebook.

World University Rankings & Reviews (UniRank) (Всемирный рейтинг университетов) является международно признанным ранжированием организаций высшего образования по популярности в сети «Интернет». Рейтинг публикуется с 2005 года и охватывает более 13,6 тысяч образовательных организаций из 200 стран мира.