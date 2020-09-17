Николь Потругальски заявила, что «не ненавидит» Анджелину Джоли

Алексей Вольцев

Новый роман Брэда Питта (Brad Pitt) с 27-летней моделью Николь Португальски (Nicole Poturalski) стал одним из самых обсуждаемых в 2020 году. Актер принял решение строить новые отношения, несмотря на то, что они с Анджелиной (Angelina Jolie) все еще не закончили бракоразводный процесс.

Пока одни поклонники Питта с радостью замечают, что эти отношения приносят в его жизнь гораздо больше счастья, чем брак с Джоли, другие с ненавистью ищут способы оклеветать юную модель.

После того, как Николь поделилась в своем Instagram фотографией с очередной мудрой цитатой, у фанатов Анджелины возникла пара вопросов.

«Счастливые люди не ненавидят»,

– подписала снимок девушка.

Кто-то из фолловеров модели решил ответить на этот пост едким комментарием:

«Тогда почему вы с Брэдом ненавидите Анджелину? Следуй сама тому, что проповедуешь».

Возможно, в другой ситуации Николь бы просто проигнорировала этот комментарий, но в этот раз девушка решила ответить, написав, что она никого не ненавидит.

В таком случае, предложил комментатор, Николь стоило бы перестать удалять комментарии о Джоли. Впрочем, какие комментарии оставлять, а какие удалять со своей личной страницы, может решать только сама Николь.

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