НКО получат субсидии на профобразование граждан, пострадавших от COVID-19

Алексей Вольцев

До конца 2020 года обучение по программам профессионального обучения и пройдут около 110 тысяч граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 17 сентября.

Документ вносит изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (НКО), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования и науки.

Указанные субсидии будут предоставляться Агентству развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что средства субсидии могут передаваться, в том числе, иным организациям, ответственным за организацию обучения в субъекте РФ (региональным операторам) в форме грантов.

Результатом предоставления таких субсидий, является прохождение до конца 2020 года обучения по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам не менее 110000 лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. За счет субсидии планируется до конца 2020 года обучить не менее 110 тысяч россиян.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.