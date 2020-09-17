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Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября 2020 года

Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября 2020 года

Новолуние — это всегда особенный день: переход на следующий этап, начало нового отрезка жизни. Не стоит упускать возможность в корне изменить свою судьбу. 17 сентября Луна поможет обрести жизненный баланс.


Новолуние в Деве привносит в жизнь порядок, устойчивость и покой. Оно открывает перед нами перспективные возможности — привлечение денег, усиление энергетики и обретение успеха в работе, — буквально гарантируя всем начинаниям удачу и процветание. Новый лунный месяц щедро одарит всеми чертами, связанными со Знаком Девы, поэтому астрологи советуют потратить время на три обряда, которые помогут навести в жизни порядок и привязать к себе удачу на следующие 30 дней.

1. Обряд на благосостояние и успех в карьере. Лунная Дева отличается особым отношением к работе. Это открывает перед нами множество дверей и возможностей в профессиональной сфере. Такие черты, как ответственность, сообразительность, рационализм, терпение, трудолюбие, нюх на выгоду станут главной движущей силой следующего лунного месяца. Обрести эту силу поможет простой обряд на 17 сентября.

Возьмите 3 свечи: белую — для очищения от долгов, зеленую — для привлечения денежного благополучия, синюю — для успеха и удачи. Разместите свечи на столе в форме треугольника: перед собой поставьте белую, справа — синюю, а по левую строну зеленую. Зажгите свечи от одной спички и подумайте о желаемом богатстве. Когда планы и цели на ближайшее будущее будут сформированы, запишите их на бумаге более детально. Положите список перед собой и прочтите: «Как пламя злато-серебро очистило, так Луна младая взгляд свой бросила. Как Луне расти-шириться, так деньгам рекой ко мне направиться! Истинно!». Бросьте взгляд на свои цели в последний раз, задуйте свечи, заверните их в свой список и уберите в тайное место.

2. Обряд на избавление от долгов и проблем. Дева славится своим рационализмом и сильной интуицией. Этим можно воспользоваться с пользой для себя. 17 сентября утром или после работы сделайте легкую влажную уборку — это поможет избавиться от негативных программ, мыслей и прогнозов. Важно отказаться и от негативных мыслей по отношению к окружающим. В Новолуние мы становимся едины с окружающими на энергетическом уровне, поэтому если вы разозлитесь на начальника — пожелаете бед себе, если позавидуете успешному человеку — откажетесь от денег, отнесетесь с презрением к бедному — заберете его проблемы. Это работает и в обратную сторону. Источайте позитив. Направляйте свои эмоции на помощь окружающим, на одобрение их поступков, и тогда энергия потечет в нужное русло, а обычная уборка дома превратится в обряд на денежное благополучие. 

3. Обряд от негатива и сомнений. Дева не знакома с колебаниями. Это Знак рационализма и порядка во всем, в том числе и в мыслях. В Новолуние любой негативный настрой может отобрать огромное количество сил. Уверенность в себе и своих решениях — счастье, которое нужно оберегать от пустых сомнений и тревог. Для наглядности вы можете записать на бумаге все свои деструктивные сомнения, прочесть их и выбросить в мусорное ведро. Редакция сайта dailyhoro.ru советует 17 сентября читать аффирмации, практиковать упражнения для повышения самоуверенности и учиться самообладанию. Тогда все дальнейшие начинания под новой Луной начнут складываться удачно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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