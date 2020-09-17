Новый бойфренд Екатерины Варнавы заразил весь «Кинотавр» коронавирусом

Алексей Вольцев

Недавно Екатерина Варнава вышла в свет со своим новым бойфрендом Александром Молочниковым. Пара появилась на «Кинотавре» в Сочи, где возлюбленный участницы «Comedy Woman» представил свою кинокартину «Скажи ей».

Однако, в день приезда мужчина почувствовал недомогание, сразу вызвал врача и сделал тест на коронавирус, который, по какой-то причине, дал ложный результат, показав, что режиссер здоров. Не подозревая о наличии вирусного заболевания, Молочников решил не отказываться от посещения кинофестиваля, чем подверг серьезному риску большое количество людей, включая свою пассию Екатерину Варнаву.

«Как можно было прийти на такое большое мероприятие зараженным??? Если делал второй тест, значит не был уверен в результате первого, а на кой черт тогда идти в люди, если не уверен, что здоров? Из-за таких корона до сих и не уходит!»

— негативно отреагировал мужчина на новость в Instagram.

Позднее режиссер признался, что после окончания мероприятия сделал второй тест на вирус, чтобы удостовериться в своей безопасности, но он уже оказался положительным. Молочников принес публичные извинения за появление на фестивале и создание опасности для всех присутствующих. Теперь все гости мероприятия обязаны отправиться на карантин, чтобы исключить возможность распространения инфекции. Надеемся, оплошность Молочникова не приведет к большому количеству потерь в шоубизнесе.

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