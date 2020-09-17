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Новый бойфренд Екатерины Варнавы заразил весь «Кинотавр» коронавирусом

Новый бойфренд Екатерины Варнавы заразил весь «Кинотавр» коронавирусом

Недавно Екатерина Варнава вышла в свет со своим новым бойфрендом Александром Молочниковым. Пара появилась на «Кинотавре» в Сочи, где возлюбленный участницы «Comedy Woman» представил свою кинокартину «Скажи ей».


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"Скажи ей" в основном конкурсе Кинотавра. @kinotavr_31 Картину мы делали два года, в Петербурге и Лос Анджелесе, она мне , конечно, очень ценна. Это драма. О детстве, о взрослении, об умении отпустить, когда любишь. Наверное, с нашего спектакля "19. 14" не испытывал такого трепета и волнения, снимая ее. Думаю, нам удалось сделать ее честно. Уверен, там несколько прекрасных актерских работ, в первую очередь: @kaygetzofficial @svetlana_khodchenkova @bystrovbystrov Удачи нам❗️❤️❗️ В ролях: Гец, Ходченкова, Быстров, @rozanovairina2017 , Серебряков, Игнатова, Черневич, @wolfgangcerny @ms.brianniwalker и американские дети @sasha_remizova @sredaproduction @sergeiiff спасибо 💔

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Однако, в день приезда мужчина почувствовал недомогание, сразу вызвал врача и сделал тест на коронавирус, который, по какой-то причине, дал ложный результат, показав, что режиссер здоров. Не подозревая о наличии вирусного заболевания, Молочников решил не отказываться от посещения кинофестиваля, чем подверг серьезному риску большое количество людей, включая свою пассию Екатерину Варнаву.

«Как можно было прийти на такое большое мероприятие зараженным??? Если делал второй тест, значит не был уверен в результате первого, а на кой черт тогда идти в люди, если не уверен, что здоров? Из-за таких корона до сих и не уходит!»

— негативно отреагировал мужчина на новость в Instagram.

Позднее режиссер признался, что после окончания мероприятия сделал второй тест на вирус, чтобы удостовериться в своей безопасности, но он уже оказался положительным. Молочников принес публичные извинения за появление на фестивале и создание опасности для всех присутствующих. Теперь все гости мероприятия обязаны отправиться на карантин, чтобы исключить возможность распространения инфекции. Надеемся, оплошность Молочникова не приведет к большому количеству потерь в шоубизнесе.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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