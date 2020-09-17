Новый стриминговый сервис покажет сериал о создании "Крестного отца"

Алексей Вольцев

. Компания ViacomCBS планирует перезапустить свой стриминговый сервис CBS All Acсess в начале 2021, переименовав его в Paramount+ и наполнив новым содержанием, в том числе сериалом о создании "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы, сообщает THR.

Сериал "Предложение" ("Offer") из 10 эпизодов расскажет о работе над "Крестным отцом" с точки зрения продюсера картины Альберта С. Радди. Автор сценария — Майкл Толкин ("Игрок").

Также на сервисе можно будет увидеть оригинальные проекты, которые тесно связаны с франшизами "Игра" (новая версия ситкома) и "Мыслить как преступник" (документальный сериал по мотивам оригинала).

На Paramount+ также будут показывать шоу "Звездный путь: Дискавери" и "Хорошая борьба".

Для детей на платформе будет доступен новый сериал "Лагерь Коралл" ("Kamp Koral"), действие которого разворачивается в мире "Губки Боба".