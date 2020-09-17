Офис Зеленского: Нардеп Юрченко утратил этические основания быть депутатом Рады
Сегодня, 14:50 Влада Некрасова
Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады, заявила пресс-служба Офиса президента.
В ОП подчеркнули, что не имеют полномочий давать юридическую оценку материалам уголовных дел.
"Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады", – говорится в заявлении ОП.
По материалам: gogetnews.info