Офис Зеленского: Нардеп Юрченко утратил этические основания быть депутатом Рады

Влада Некрасова

Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады, заявила пресс-служба Офиса президента.В ОП подчеркнули, что не имеют полномочий давать юридическую оценку материалам уголовных дел."Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады", – говорится в заявлении ОП.