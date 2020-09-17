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Около 40% россиян считают, что Ленина нужно похоронить — опрос

Около 40% россиян считают, что Ленина нужно похоронить — опрос

40% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob среди россиян, считают, что тело Ленина нужно как можно скорее захоронить на кладбище. Оставить тело в мавзолее предлагают 22% россиян.

17% выразили мнение, что Ленина нужно захоронить, когда уйдёт поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА Newstes , на прошлой неделе Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Владимира Ленина, однако вскоре конкурс был отменен. При этом глава организации Николай Шумаков пояснил, что когда-то хоронить Ленина все равно придется.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться», а идти вперёд и «развиваться активно».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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