Опубликованы разъяснения по дополнительным выплатам за классное руководство

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Все классные руководители с 1 сентября должны получать специальную доплату в размере 5 тысяч рублей. Поскольку возникло масса вопросов о порядке начисления этого вознаграждения, Минпросвещения России выпустило официальные разъяснения, которые опубликованы на официальном сайте ведомства, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В разъяснениях учтены все нюансы, начиная от официального названия доплаты («ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам»), заканчивая особенностями расчётов во время каникул или временной нетрудоспособности.

В соответствии с этими документами должны сохраняться все выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство на региональном уровне. Не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, снижение размеров индексации зарплаты, отмена или снижение коэффициентов, стимулирующих выплат и т.п. Один педагогический работник может получать эту выплату за каждый класс, независимо от количества учащихся в нём, но не более 2-х выплат одному человеку при условии осуществления классного руководства в двух и более классах. Для обеспечения прозрачности механизма выплат этих средств Министерством рекомендовано указывать и региональные, и федеральные выплаты в расчётном листе отдельными строчками.

На дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты в размере не менее пяти тысяч рублей станут в общей сложности более 810 000 учителей.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, с 1 сентября 2020 года классные руководители должны получать доплату в размере 5 тысяч рублей. При этом действующие региональные и муниципальные выплаты не будут отменены. Выполнение этих задач находится на контроле Министерства просвещения Российской Федерации. В частности, работает федеральная горячая линия по вопросам дополнительных выплат за классное руководство. Учителя могут задать все возникающие вопросы по телефону: +7 (800) 200-91-85.