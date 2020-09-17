Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения

Анастасия Иванова

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко контактируют постоянно, дефицита общения у них нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они контактируют постоянно, и телефонные разговоры, поэтому дефицита в двустороннем общении нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, договорились ли Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи о следующих контактах.