Пластиковую корону рэпера The Notorious B.I.G. продали за $600 тысяч

Алексей Вольцев

В США на посвященном хип-хопу аукционе Sotheby's почти за $600 тысяч продали знаменитую пластиковую корону рэпера The Notorious B.I.G. (Кристофер Джордж Латор Уоллес), сообщает сам аукционный дом.Украшенная пластиковыми камнями корона с автографом музыканта была главным лотом. Ее оценивали в $200−300 тысяч. Аукционный дом называет эту корону одним из самых значительных предметов искусства в истории хип-хопа.Всего на торги были выставлены 120 лотов. В их числе десятки любовных писем Тупака Шакура, которые он написал своей однокурснице в возрасте 16 лет. Часть собранных средств планируют направить на благотворительность.Эту корону The Notorious B.I.G. надевал в 1997 году на фотосессию, сделанную за несколько дней до его убийства. Там он снимался в образе «короля Нью-Йорка». После этого корону забрал фотограф, который и передал ее на торги.