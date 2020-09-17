Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается на энергетике, удаче и настроении

Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается на энергетике, удаче и настроении

Многие из нас часто помогают друзьям, знакомым или просто окружающим. Кто-то хочет прослыть добряком, но некоторые просто не умеют отказывать. Эксперты расскажут, чем это чревато для энергетики и настроения.


Существует много жизненных истин, которые могут сделать вас сильнее. Одна из них — не стоит всем говорить «да». Помощь близким и друзьям должна быть правильной. Пришло время узнать, чем чревата наша доброта.

Вам могут сесть на шею или обидеться

Сначала человек попросит о чем-то один раз, потом второй, потом третий. Со временем отказ начнет расцениваться как обида, потому что если для человека делать добро постоянно, он начинает его обесценивать. Иными словами, помощь становится с каждым разом все менее полезной, потому что человек наглеет и расслабляется.

Из такой ситуации есть два выхода — либо сохранить отношения и продолжить вкладываться в человека, вопреки здравому смыслу и в ущерб себе, либо разорвать отношения и освободиться. Порой о помощи просят манипуляторы, которые давят на жалость или совесть. С такими людьми очень опасно иметь дело. Это самые настоящие энергетические вампиры, которые и глазом не моргнут ради вас, но сами питаются вашими силами, добротой и энергией.

Вы можете помочь тому, кто этого не заслужил


Именно поэтому нужно помогать только самым близким людям и только в особых ситуациях. Бывает так, что кто-то просит помощи, но этот человек совершенно ее не заслуживает. Это может быть товарищ по университету, который вообще не ходил полгода на лекции, а потом попросил о поддержке, либо коллега, который отдыхал весь день вместо того, чтобы трудиться.

Перед тем, как кому-то помогать, лучше выяснить, каков истинный мотив этого человека. Есть три верных признака того, что перед вами личность с плохой энергетикой. Таким людям лучше не помогать.

Вашу помощь могут оценить слишком низко

В этом не будет никто виноват, но это ужасно неприятная ситуация. У многих бывало так: кто-то просит о помощи, затем этот человек ее получает, но не говорит даже «спасибо». 

Эксперты в области биоэнергетики и психологи советуют поступать следующим образом. Нужно всегда заранее оговаривать условия помощи. Например, попросить о встречной услуге. Если человек сразу откажется от помощи, хотя встречная просьба проста, значит, это охотник за халявой, который не уважает ваших интересов.

Когда кто-то не оценивает нашу доброту по достоинству, это очень бьет по настроению, энергетике и самооценке.


Вы можете помочь не так, как от вас этого ожидают

Когда мы беремся в чем-то помочь, но не разбираемся в вопросе, это может усугубить проблему. Мы можем подставить человека, расстроить его.

В подобных ситуациях важно сразу честно сказать, что вы не разбираетесь в вопросе, с которым к вам обратились. Если человек скажет, что для него это не имеет смысла, важно все равно предупредить его, что результат может разочаровать. Если всё выйдет не лучшим образом, все участники договоренности потеряют время впустую. Не нужно оказывать медвежьих услуг.

Вы теряете самое ценное — время

Когда мы помогаем всем подряд, мы теряем время, а время — это деньги. Если быть доброй душой для каждого встречного, потом можно заметить, что много времени потрачено впустую. Если человек помог трем людям, даже подарив им всего по десять минут своей жизни — это уже минус полчаса.

В итоге приходится либо работать дольше, либо торопиться. Часто из-за недостатка времени приходится пересматривать свои планы на будущее. Каждая помощь должна быть запланированной. Если человек просит прямо сейчас о чем-то, нужно оценить, насколько негативно это скажется на ваших делах. Если помощь можно отложить на удобное для вас время, лучше это сделать, предложив другой день.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины
Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции
Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается на энергетике, удаче и настроении
Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на премьере фильма "Трое"
"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на
Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше от Ирана
Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше
Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне гаснущего интереса к Fortnite
Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне
В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы
В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы
Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
НГПУ вошел в рейтинг мировых университетов по веб-популярности
НГПУ вошел в рейтинг мировых университетов по веб-популярности
В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120 учреждений
В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120
На «Госуслугах» теперь можно оценить школьное питание
На «Госуслугах» теперь можно оценить школьное питание

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам

Еще по теме

6 простых жизненных истин, которые сделают вас сильнее
5 главных причин, почему нельзя решать чужие проблемы
Правила общения с ангелом-хранителем: как говорить с ним, чтобы он помогал вам чаще
6 причин, почему закон притяжения не работает с вами, и как это исправить