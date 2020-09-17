Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается на энергетике, удаче и настроении

Вадим Карасев

Многие из нас часто помогают друзьям, знакомым или просто окружающим. Кто-то хочет прослыть добряком, но некоторые просто не умеют отказывать. Эксперты расскажут, чем это чревато для энергетики и настроения.

Существует много жизненных истин, которые могут сделать вас сильнее. Одна из них — не стоит всем говорить «да». Помощь близким и друзьям должна быть правильной. Пришло время узнать, чем чревата наша доброта.

Вам могут сесть на шею или обидеться

Сначала человек попросит о чем-то один раз, потом второй, потом третий. Со временем отказ начнет расцениваться как обида, потому что если для человека делать добро постоянно, он начинает его обесценивать. Иными словами, помощь становится с каждым разом все менее полезной, потому что человек наглеет и расслабляется.

Из такой ситуации есть два выхода — либо сохранить отношения и продолжить вкладываться в человека, вопреки здравому смыслу и в ущерб себе, либо разорвать отношения и освободиться. Порой о помощи просят манипуляторы, которые давят на жалость или совесть. С такими людьми очень опасно иметь дело. Это самые настоящие энергетические вампиры, которые и глазом не моргнут ради вас, но сами питаются вашими силами, добротой и энергией.

Вы можете помочь тому, кто этого не заслужил

Именно поэтому нужно помогать только самым близким людям и только в особых ситуациях. Бывает так, что кто-то просит помощи, но этот человек совершенно ее не заслуживает. Это может быть товарищ по университету, который вообще не ходил полгода на лекции, а потом попросил о поддержке, либо коллега, который отдыхал весь день вместо того, чтобы трудиться.

Перед тем, как кому-то помогать, лучше выяснить, каков истинный мотив этого человека. Есть три верных признака того, что перед вами личность с плохой энергетикой. Таким людям лучше не помогать.

Вашу помощь могут оценить слишком низко

В этом не будет никто виноват, но это ужасно неприятная ситуация. У многих бывало так: кто-то просит о помощи, затем этот человек ее получает, но не говорит даже «спасибо».

Эксперты в области биоэнергетики и психологи советуют поступать следующим образом. Нужно всегда заранее оговаривать условия помощи. Например, попросить о встречной услуге. Если человек сразу откажется от помощи, хотя встречная просьба проста, значит, это охотник за халявой, который не уважает ваших интересов.

Когда кто-то не оценивает нашу доброту по достоинству, это очень бьет по настроению, энергетике и самооценке.

Вы можете помочь не так, как от вас этого ожидают

Когда мы беремся в чем-то помочь, но не разбираемся в вопросе, это может усугубить проблему. Мы можем подставить человека, расстроить его.

В подобных ситуациях важно сразу честно сказать, что вы не разбираетесь в вопросе, с которым к вам обратились. Если человек скажет, что для него это не имеет смысла, важно все равно предупредить его, что результат может разочаровать. Если всё выйдет не лучшим образом, все участники договоренности потеряют время впустую. Не нужно оказывать медвежьих услуг.

Вы теряете самое ценное — время

Когда мы помогаем всем подряд, мы теряем время, а время — это деньги. Если быть доброй душой для каждого встречного, потом можно заметить, что много времени потрачено впустую. Если человек помог трем людям, даже подарив им всего по десять минут своей жизни — это уже минус полчаса.

В итоге приходится либо работать дольше, либо торопиться. Часто из-за недостатка времени приходится пересматривать свои планы на будущее. Каждая помощь должна быть запланированной. Если человек просит прямо сейчас о чем-то, нужно оценить, насколько негативно это скажется на ваших делах. Если помощь можно отложить на удобное для вас время, лучше это сделать, предложив другой день.