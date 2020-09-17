Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена
Знаменитости тоже люди, которым бывает грустно.
На днях южнокорейская к-поп группа BTS выпустила пятый эпизод нового шоу In the SOOP. Напомним, что концепция передачи состоит в том, чтобы проводить время, выполняя действия, которые находятся «где-то между повседневной жизнью и отдыхом». BTS создают свои собственные графики заранее и проводят время, наслаждаясь хобби.
В эпизоде, который вышел 16 сентября, поклонники заметели спойлер к новому неизданному микстейпу Ви (V). АРМИ были невероятно рады, услышали новый релиз. Однако после его прослушивания фанаты выражают беспокойство по поводу айдола, поскольку текст микстейпа пессимистичный и депрессивный.
THIS SONG THIS SONG WHAT IS THIS SONG !!!!!!!!!!! KTH1???!??! pic.twitter.com/xbgdYJHM4B— kass⁷ 🍒 (@jeonbubbles) September 16, 2020
«Куда бы я не пошёл, чтобы бы я не делал, можешь ли ты взглянуть на меня и сказать, что я свободен»,— несколько строчек из песни, которые расслышали поклонники.
Зрители, услышавшие кусочек из KTH1, теперь переживают за айдола. Они начали задумываться, все ли у него в порядке, почему он пишет такие грустные треки. В Twitter поклонники пишут слова поддержи Тэхену и интересуются, как он себя чувствует.
Kth1 это название альбома тэхена что-ли? Может он еще и дату случайно сказал??? pic.twitter.com/UVVVHkeYZh— Maroka ಠಿ_ಠ (@mar_oook) September 16, 2020
если мы все правильно поняли то это кусочек из KTH1?— KimNamCrab (@__bestleader_) September 16, 2020
там такой текст?.. я буквально заплакала там поётся "куда бы я не пошёл чтобы не делал можешь ли ты взглянуть на меня и сказать что я свободен" я реву пока пишу это и мне не стыдно KHT1 LET'S GO
🐋🐳pic.twitter.com/Gl3HU9cqpv