Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена

Лидия Мартынова

Знаменитости тоже люди, которым бывает грустно.

На днях южнокорейская к-поп группа BTS выпустила пятый эпизод нового шоу In the SOOP. Напомним, что концепция передачи состоит в том, чтобы проводить время, выполняя действия, которые находятся «где-то между повседневной жизнью и отдыхом». BTS создают свои собственные графики заранее и проводят время, наслаждаясь хобби.

В эпизоде, который вышел 16 сентября, поклонники заметели спойлер к новому неизданному микстейпу Ви (V). АРМИ были невероятно рады, услышали новый релиз. Однако после его прослушивания фанаты выражают беспокойство по поводу айдола, поскольку текст микстейпа пессимистичный и депрессивный.

THIS SONG THIS SONG WHAT IS THIS SONG !!!!!!!!!!! KTH1???!??! pic.twitter.com/xbgdYJHM4B — kass⁷ 🍒 (@jeonbubbles) September 16, 2020

«Куда бы я не пошёл, чтобы бы я не делал, можешь ли ты взглянуть на меня и сказать, что я свободен»,

— несколько строчек из песни, которые расслышали поклонники.

Зрители, услышавшие кусочек из KTH1, теперь переживают за айдола. Они начали задумываться, все ли у него в порядке, почему он пишет такие грустные треки. В Twitter поклонники пишут слова поддержи Тэхену и интересуются, как он себя чувствует.

Kth1 это название альбома тэхена что-ли? Может он еще и дату случайно сказал??? pic.twitter.com/UVVVHkeYZh — Maroka ಠಿ_ಠ (@mar_oook) September 16, 2020

если мы все правильно поняли то это кусочек из KTH1?

там такой текст?.. я буквально заплакала там поётся "куда бы я не пошёл чтобы не делал можешь ли ты взглянуть на меня и сказать что я свободен" я реву пока пишу это и мне не стыдно KHT1 LET'S GO



🐋🐳pic.twitter.com/Gl3HU9cqpv — KimNamCrab (@__bestleader_) September 16, 2020

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