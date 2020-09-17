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Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена

Почему так грустно? АРМИ беспокоятся за состояние Тэхена

Знаменитости тоже люди, которым бывает грустно.


На днях южнокорейская к-поп группа BTS выпустила пятый эпизод нового шоу In the SOOP. Напомним, что концепция передачи состоит в том, чтобы проводить время, выполняя действия, которые находятся «где-то между повседневной жизнью и отдыхом». BTS создают свои собственные графики заранее и проводят время, наслаждаясь хобби.


В эпизоде, который вышел 16 сентября, поклонники заметели спойлер к новому неизданному микстейпу Ви (V). АРМИ были невероятно рады, услышали новый релиз. Однако после его прослушивания фанаты выражают беспокойство по поводу айдола, поскольку текст микстейпа пессимистичный и депрессивный.

«Куда бы я не пошёл, чтобы бы я не делал, можешь ли ты взглянуть на меня и сказать, что я свободен»,

— несколько строчек из песни, которые расслышали поклонники.

Зрители, услышавшие кусочек из KTH1, теперь переживают за айдола. Они начали задумываться, все ли у него в порядке, почему он пишет такие грустные треки. В Twitter поклонники пишут слова поддержи Тэхену и интересуются, как он себя чувствует.


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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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