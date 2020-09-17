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Под Киевом горит военный полигон (фото)

Под Киевом горит военный полигон (фото)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 17 сентября, на территории военного полигона в Девичках Киевской области возник лесной пожар. Две недели назад лесной пожар тушили на Харьковщине.

Как сообщили в Командовании Сухопутных сил, лес в Девичках начал гореть около двух часов дня. К месту возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399.

В настоящее время, к тушению привлечены военнослужащие воинской части, спасатели ГСЧС, бойцы Нацгвардии и лесники.

На территории полигона в ликвидации огня задействованы 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

«Уважаемые жители военного городка, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, следуйте противопожарной безопасности и по возможности оставайтесь дома!», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября масштабные лесные пожары бушевали на Луганщине.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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