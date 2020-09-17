POLINA выпустила первую русскоязычную песню «Джанга»

Лидия Мартынова

Поэт Михаил Гуцериев стал автором нового яркого хита — песни «Джанга». Исполнителем сингла выступила певица POLINA, лауреат премии GRAMMY.

10 сентября песня «Джанга» стартовала на всех цифровых платформах. Одновременно с выходом трека состоялась премьера клипа.

В России POLINA получила известность в 2018 году после записанной с Димой Биланом песни «Пьяная любовь». Этому успеху предшествовали выход в свет синглов «Fade To Love» и «Book Of Love», достигших первых мест в музыкальных чартах и получивших статус «золотых дисков» в нескольких странах мира. Кроме того, за плечами POLINA работа с такими мировыми знаменитостями, как Eminem, Тиесто, Стив Аоки и другими звёздами шоу-бизнеса.

«Джанга» стала первой сольной песней POLINA, исполненной на русском языке.

По словам певицы, «Джанга» является важной ступенью в её музыкальной карьере: «Песня стала возможной только благодаря Михаилу Сафарбековичу, который написал потрясающие стихи на мою музыку. Он настолько точно передал смысловой посыл мелодии, что получился совершенно сумасшедший коллаб! Теперь я понимаю, почему Гуцериева называют в России поэтом номер один. Он невероятно творческий человек и влюбляется в каждую свою песню так же, как и я. Надеюсь, наш первый совместный опыт работы будет иметь продолжение».

Твоё имя как приманка,

Ты скажи мне, кто ты, Джанга?

Это мой тяжкий крест —

У тебя сто сердец.

Я жду ответа…

Как рассказала POLINA, Джанга — имя собирательное, и было придумано Михаилом Гуцериевым специально для её песни. Певица не сомневается, что экзотическое имя понравится публике. А вот кто скрывается под ним — можно узнать только после просмотра клипа.

Джанга, Джанга, Джанга,

Ты или никого,

Ночь с тобой — колдовство,

Ах, Джанга, Джанга…

«И трек, и клип превзошли все мои ожидания. Режиссёрская команда магическим образом сняла видео таким, каким я его себе представляла. Это большая творческая удача! У нас совпало всё: знойная картинка, подача песни через танец, пальмы, экзотические птицы… Я за неделю выучила совершенно новый для себя танцевальный стиль. И считаю, что у нас получился очень крутой результат», — продолжает рассказ POLINA.

Клип «Джанга» — это микс модной хореографии (high heels, vogue), спорта и актуального саунда, над которым трудились в московской студии ChinКong Production.

С 10 сентября смотрите видео «Джанга» в исполнении POLINA на музыкальных телеканалах и на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA. Трек доступен для скачивания на всех цифровых платформах.

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