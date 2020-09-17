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Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике

Современные кинематографисты уделяют серьезное внимание такой актуальной сфере, как политика, поэтому в мире существует довольно много фильмов и сериалов по теме. Лучшие фильмы и сериалы о политике назвал политолог Сергей Маркелов, который поговорил с корреспондентами информационно-аналитического журнала "Слово и Дело".
 
Маркелов посоветовал посмотреть политическую драму "Босс", чтобы погрузиться в "закулисье" внутриамериканской политики и узнать о жизни людей, от которых зависят судьбы простых граждан. Сериал "Босс" повествует о мэре Чикаго, который узнает о развивающейся у него деменции, но ничего не говорит о болезни родным и коллегам.
 
Другой американский сериал о политике — "Государственный секретарь". В центре его сюжетной линии Элизабет Маккорд, которую назначили на пост госсекретаря США. Женщина каждый день имеет дело со сложной дипломатией и вынуждена решать глобальные вопросы.
 
Если отвлечься от США, то можно посмотреть фильм "Наш бренд – кризис", посвященный политической кухне Южной Америки. Есть еще фильм "Серые кардиналы", повествующий о последствиях покушения на президента Французской республики. Или сериал "Марсель" с Жераром Депардье, который играет здесь мэра Марселя. Можно обратить внимание на датский сериал "Правительство", сюжет которого вращается вокруг выборов в парламент Дании.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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