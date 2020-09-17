Посев редиса под зиму

Влада Некрасова

Редис – это самый ранний овощ на огороде, но не все знают, что эту культуру можно высевать под зиму.

Посев под зиму позволит получить первый урожай на пару недель раньше, и при этом культура не будет требовать тщательного ухода и регулярного полива, ведь ранней весной земля напитана влагой.

При выращивании редиса, посеянного в зиму, отпадает необходимо часто пропалывать грядку, а плоды растения дадут намного сочнее и крупнее, ведь семена пройдут естественную стратификацию.

Как посеять?

Семена следует высевать так, чтобы они не успели проклюнуться. Если не вовремя высеять редис, ростки просто погибнут от холода. В северных регионах нужно успеть посеять до начала октября. В средней полосе редис можно высевать вплоть до середины октября. На юге возможен посев даже в начале ноября.

Грядку нужно обустроить на открытом и солнечном месте, но не подтопляемом талыми водами. Выбранный участок следует приготовить загодя.

Для этого землю на штык перекапывают, и выбирают корневища сорняков. Затем по квадрату грядки разбрасывают 7 кг перегноя, 20 г калия и 40 г суперфосфата.

Грядки для посева должны быть приподняты на 15 см. Семена высевают в бороздки глубиной 5 см, оставляя шаг в рядках 10 см.





Чтобы посевы не размыли осенние дожди, грядку затягивают пленкой. Важно при посеве редиса под зиму взять в два раза больше семян, чем при весеннем. Семечки лучше всего разложить в бороздках вручную с шагом в 4 см.

Сверху семечки надо присыпать почвой толщиной 2 см, и уложить по посевам мульчу. Так не будет образовываться корочка, мешающая росткам пробиться сквозь землю.

Многие огородники стараются посеять редис как можно позже, и даже просто рассыпают семечки по поверхности земли. Сверху посевы прикрывают землей, пополам смешанной с компостом или перегноем. Толщина земляного слоя при этом должна быть около 3 см.

Хотя подзимные посевы и рискованное предприятие, при соблюдении несложных рекомендаций можно будет получить очень ранний урожай редиса.